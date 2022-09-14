Верила, ждала и наварила борща! Встреча с мамой в деоккупированной Казачьей Лопани

Глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко встретился со своей мамой в деоккупированной Казачьей Лопани Харьковской области. Мужчина говорит: этот день он ждал больше всего в жизни, потому что наконец-то смог встретиться с дорогой мамой.

Я знала! Я борщ сварила, мальчики! — с радостью говорит мама главы Дергачей.

Женщина рассказывает: сохранила все вещи сына, правда, дом россияне заминировали, поэтому теперь в ее дворе должны поработать взрывотехники. Это видео уже успело стать вирусным. Посмотри его и ты.

А команда Вікна-новини желает: пусть каждый, кто ждет, обязательно дождется встречи с родными!

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Захватчики никак не ожидали, что украинские силы так стремительно пойдут в контрнаступление именно на Харьковском направлении. А вот эксперты американского института изучения войны ISW соглашаются, что именно эффект неожиданности помог ВСУ переломить ход войны. Читай объяснение ISW, как украинские силы отвлекли внимание и провели решающие атаки.

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