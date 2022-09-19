Півроку сиділа в погребі без їжі, але дбала не тільки про себе. Історія пенсіонерки з деокупованої Харківщини

Харківщина оговтується від майже піврічної окупації. Люди з жахом згадують часи панування росіян. Постійні обстріли, відсутність їжі, води та електрики.

Деокуповані населені пункти на півночі Харківщини нагадують суцільне згарище. Тут спалені будинки, знищені автівки та заміновані дороги. Росіяни втекли з населених пунктів, що близько до кордону, але продовжують їх обстрілювати.

Про це спеціальний репортаж нашого колеги й бійця 130-го батальйону тероборони Києва Мирослава Отковича.

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Під час окупації місцеві переважно сиділи в підвалах, але зізнаються, що ніколи не втрачали віри в Збройні сили України й чекали на звільнення. Пенсіонерка Ольга згадує моменти ворожих обстрілів:

Я півроку сиділа в погребі. Дім трясе, вогонь летить!

Її будинок дивом вцілів, адже інші навколо — зруйновані. Вона жила без їжі, але завжди дбала не тільки про себе. Пенсіонерка готує їсти собаці:

— Отримала крупу та зварила їй кашу. Собака не винна ні в чому, їсти хоче.

Жінка пригощає воїнів ЗСУ своїми стиглими яблуками. Сорт особливий — Слава переможцям. Про росіян згадує з лютою ненавистю.

— Приходили окупанти, кажуть: “Тепер ви будете інакше жити”. А я їм відповідаю, що ми й так добре жили. То вони пішли й більше не приходили, — розповідає Ольга.

На звільнених територіях волонтери та військові намагаються зайти у кожен будинок, де залишилися жити люди, щоб допомогти їм.

ЗСУ звільняють території у різних областях України. Раніше ми розповідали, яка ситуація у Святогірську на Донеччині.

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