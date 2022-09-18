Позаду лише смерть та руйнація — що пережив донецький Святогірськ під російською окупацією

До приходу російських військ місто Святогірськ у Донецькій області було туристичним і мальовничим. Та окупанти залишили по собі лише смерть, руйнацію, відсутність зв’язку, газу, електроенергії та питної води.

Росіяни нещадно бомбили Святогірську Свято-Успенську лавру, вбиваючи ченців та біженців, яких лавра прихистила у своїх стінах.

На щастя, нещодавно українські захисники деокупували Святогірськ, відкинувши ворога на декілька десятків кілометрів. За звільнення міста тривали важкі бої.

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Військова журналістка Євгенія Гордієнко разом з Військовим телебаченням України побувала в цьому містечку та з’ясувала, як воно оговтується після місяців російської навали.

Ситуація стабільна. Наразі фронт активно не просувається ні в яку сторону. Потрібно сюди стягувати техніку й вибивати ворога далі, — каже військовослужбовець з позивним Вуйко.

Та попри всі збитки та жахи війни, жителі Святогірська радо вітають українських військових. Адже люди вірять, що тепер до міста прийде довгоочікуваний спокій.

А на вулицях уже майорять українські прапори. Так само буде й у кожному тимчасово окупованому населеному пункті України.

Регулярно під російськими обстрілами опиняються прикордонні села Сумщини та Чернігівщини. Дивись, яка ситуація на кордоні з Білоруссю.

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