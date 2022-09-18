Супутникові знімки Maxar та ексгумація тіл — що відбувається в Ізюмі сьогодні

Коли українські війська звільнили містечко Ізюм у Харківській області, то виявили страшні знахідки — камери тортур та масові поховання.

Наразі експерти Нацполіції знайшли понад 450 могил. Лише за вчора вдалось ексгумувати 59 тіл. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Читай, що наразі відомо про цей процес та чи вдалось ідентифікувати тіла жертв війни.

Ексгумація тіл в Ізюмі

Тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 — військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості наявні сліди насильницької смерті.

Роботи тривають, — зазначив Синєгубов.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла в ефірі телемарафону, що деякі тіла вже вдалось ідентифікувати.

— Відбувається ексгумація, потім впізнання, уже деяких ідентифіковано. Звичайно, інформують рідних, щоб здали ДНК. Це процес дуже важкий, і мені дуже шкода, що люди отримують такі дані, — сказала вона.

В Ізюмі також перебуває уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко, який контролює ексгумацію та впізнання тіл.

Супутникові знімки в Ізюмі

Компанія Maxar Technologies порівняла супутникові знімки території цвинтаря, де було знайдене масове поховання, зняті в березні та серпні 2022 року.

Це супутникові знімки Піщанського цвинтаря або в’їзду в “Лісове кладовище” від березня 2022 року та серпня 2022 року, — йдеться у Twitter компанії.

When Russian forces recently withdrew from Ukraine’s Kharkiv region, the Ukrainian government and media reported the discovery of a mass grave site near the city of #Izyum. #satelliteimagery of the #Pishanske cemetery or “Forest cemetery” entrance from March 2022 and August 2022. pic.twitter.com/vcb3aAMqoS — Maxar Technologies (@Maxar) September 16, 2022

Також супутникові знімки від 8 квітня 2022 року показують розгорнуту буксировану артилерійську батарею (шість гармат) біля входу на кладовище. Артилерійські гармати видно під дорогою в лівому центрі зображення.

29 серпня 2022 року на зображенні показано два танки вздовж узлісся, на північ від цвинтаря.

April 8, 2022 #satelliteimagery shows deployed towed artillery battery (6x guns) at #Pishanske cemetery entrance. Artillery guns are visible below the road on the left center of the image. Aug 29, 2022 #satelliteimagery shows 2 tanks along the forest edge, north of the cemetery. pic.twitter.com/ZG4j3KKwEY — Maxar Technologies (@Maxar) September 16, 2022

Нагадаємо, що масові поховання в Ізюмі фіксуються, на місці трагедії працюють правоохоронці. Крім цього, там присутні слідчі, прокурори, експерти, понад 100 українських та міжнародних журналістів.

Усі докази звірств російських окупантів ретельно збираються, щоб потім притягнути винуватців до відповідальності за воєнні злочини.

Головне фото: Нацполіція Харківської області/Facebook

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