Супутникові знімки Maxar та ексгумація тіл — що відбувається в Ізюмі сьогодні

Коли українські війська звільнили містечко Ізюм у Харківській області, то виявили страшні знахідки — камери тортур та масові поховання.

Наразі експерти Нацполіції знайшли понад 450 могил. Лише за вчора вдалось ексгумувати 59 тіл. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Читай, що наразі відомо про цей процес та чи вдалось ідентифікувати тіла жертв війни.

Роботи тривають, — зазначив Синєгубов.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла в ефірі телемарафону, що деякі тіла вже вдалось ідентифікувати.

— Відбувається ексгумація, потім впізнання, уже деяких ідентифіковано. Звичайно, інформують рідних, щоб здали ДНК. Це процес дуже важкий, і мені дуже шкода, що люди отримують такі дані, — сказала вона.

В Ізюмі також перебуває уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко, який контролює ексгумацію та впізнання тіл.

Компанія Maxar Technologies порівняла супутникові знімки території цвинтаря, де було знайдене масове поховання, зняті в березні та серпні 2022 року.

When Russian forces recently withdrew from Ukraine’s Kharkiv region, the Ukrainian government and media reported the discovery of a mass grave site near the city of #Izyum. #satelliteimagery of the #Pishanske cemetery or “Forest cemetery” entrance from March 2022 and August 2022. pic.twitter.com/vcb3aAMqoS