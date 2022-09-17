Ексгумація жертв війни триває — зруйнований на 80% Ізюм оговтується від російської окупації

Людей в Ізюмі катували та вбивали. Були замерзлі у власних будинках від холоду та відсутності належного медичного забезпечення.

Ховати мертвих доводилось просто на подвір’ях — на цвинтарях не дозволяли окупанти. Майже 80% міста зруйновано.

Одна з багатоповерхівок після авіаударів російської армії стала братською могилою для 47 ні в чому не винних людей.

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Після приходу українських військових у місто місцеві жителі обіймались, плакали та спершу навіть не вірили в те, що жахіття російської окупації закінчились.

За півроку своєї навали загарбники перетворили квітучий Ізюм на місто-привид. Зруйновані школи, поліклініка, адміністрація, магазини тощо. У місті досі немає зв’язку, води та електрики.

Саме по Ізюму з усіх українських міст росіяни випустили найбільше ракет — майже 500. За час повномасштабної війни росіяни вбили щонайменше 1000 мирних жителів цього населеного пункту.

Наразі в місті триває ексгумація тіл з братських могил. 99% трупів, ексгумованих в Ізюмі, мають ознаки насильницької смерті.

Є декілька тіл із зав’язаними за спиною руками, а одна людина похована з мотузкою на шиї. Вочевидь цих людей катували та стратили. Також серед похованих є діти, — каже голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що Бучанська різанина не була аномалією для російської армії. Це звична поведінка загарбників на окупованих територіях.

Тому, ймовірно, українці продовжуватимуть знаходити докази російських звірств у звільнених населених пунктах.

Тим часом Кривий Ріг третій день поспіль під ворожими ударами. Росіяни скеровують ракети на об’єкти критичної й транспортної інфраструктури. Дивись, яка ситуація в Кривому Розі 17.09.2022.

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