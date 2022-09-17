Эксгумация жертв войны продолжается — разрушенный на 80% Изюм приходит в себя после российской оккупации

Людей в Изюме пытали и убивали. Были замерзшие в своих домах от холода и отсутствия должного медицинского обеспечения.

Хоронить мертвых приходилось прямо во дворах — на кладбищах не разрешали оккупанты. Около 80% города разрушено.

Одна из многоэтажек после авиаударов российской армии стала братской могилой для ни в чем не повинных людей.

Сейчас также смотрят

После прихода украинских военных в город местные жители обнимались, плакали и сначала даже не верили в то, что ужас российской оккупации закончился.

За полгода своего нашествия захватчики превратили цветущий Изюм в город-призрак. Разрушены школы, поликлиника, администрация, магазины и т.д. В городе до сих пор нет связи, воды и электричества.

Именно по Изюму из всех украинских городов россияне выпустили больше всего ракет — почти 500. За время полномасштабной войны россияне убили по меньшей мере 1000 мирных жителей этого населенного пункта.

В настоящее время в городе продолжается эксгумация тел из братских могил. 99% трупов, эксгумированных в Изюме, имеют признаки насильственной смерти.

Есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Очевидно, этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети, — говорит председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что Бучанская резня не была аномалией для русской армии. Это обычное поведение захватчиков на оккупированных территориях.

Поэтому, вероятно, украинцы будут продолжать находить доказательства российских зверств в освобожденных населенных пунктах.

Тем временем Кривой Рог третий день под вражескими ударами. Россияне направляют ракеты на объекты критической и транспортной инфраструктуры. Смотри, какая ситуация в Кривом Роге 17.09.2022.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!