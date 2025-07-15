З радістю біжать на роботу: як підлітки рятують економіку країни

Вільна каса! Кілька великих торгівельних мереж залучають неповнолітніх від 16 років на неповний робочий день. Ця практика триває третій рік поспіль, особливо влітку. І навіть зараз іще можна влаштуватися та заробити собі на омріяну покупку. Такі роботодавці дотримуються законів щодо неповнолітніх, сплачують податки і гарантують соціальні пакети. Наскільки ця схема дієва та вигідна для молоді — вивчали наші кореспонденти. Як підлітки влаштовуються на роботу 17-річна Вікторія з жовтня минулого року працює в одній з великих торгівельних мереж. Вона розкладає товар і консультує покупців. Вийшла на роботу під час навчання у коледжі. А потім ще й допомогла подрузі працевлаштуватися.Я проходила тут практику, і мені дуже сподобалося. Тож вирішила залишитися, — ділиться дівчина. Дівчата здобувають досвід комунікації з клієнтами. За час роботи пройшли і обстріли, і недосипання, і холод. На роботі йдуть назустріч. Графік підлітки можуть формувати самостійно. Вікторія ділиться, що потрібно менше себе жаліти і виходити на роботу. А Віталій прийшов попрацювати на канікулах. Нині займається ручними інструментами і поштоматами. Молоді співробітники оновлюють цінники, розкладають товар, орієнтують покупців, кладуть замовлення до поштоматів. Мені сподобалася вакансія. У мене є мотивація купити власне авто, — каже Віталій. Читати на тему За кишеньковими — у McDonald’s: компанія братиме на роботу 16-річних Компанія почала брати на роботу 16-річну молодь з 23 червня. Торгівельні мережі починають співпрацювати із закладами освіти. Найбільші бізнеси навіть створюють проекти для працевлаштування підлітків. Студенти працюють не більше 36 годин на тиждень, можуть самостійно формувати графік, аби поєднувати з навчанням. За 10 місяців проекту понад 1000 студентів змогли попрацювати у 49 магазинах мережі. Нині працюють понад 700. Літо йшло якось повільно. Я вирішила, що треба щось спробувати. І мама запропонувала мені прийти сюди на роботу, — каже Дарія. Інша мережа супермаркетів теж стала приймати підлітків з 2023 року, адже настільки бракує робочих рук. Беруть навіть підлітків без досвіду роботи на нескладні вакансії. Керівники кажуть, що результати перевершують очікування, бо підлітки із захопленням включаються у роботу. Радіють, що покращують ставлення підлітків до роботи та дають перший досвід, формують професійне мислення. Раніше ми розповідали, які умови роботи передбачені законом для підлітків. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: діти, Єдині новини Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter