З радістю біжать на роботу: як підлітки рятують економіку країни

Вільна каса! Кілька великих торгівельних мереж залучають неповнолітніх від 16 років на неповний робочий день. Ця практика триває третій рік поспіль, особливо влітку. І навіть зараз іще можна влаштуватися та заробити собі на омріяну покупку.

Такі роботодавці дотримуються законів щодо неповнолітніх, сплачують податки і гарантують соціальні пакети. Наскільки ця схема дієва та вигідна для молоді — вивчали наші кореспонденти.

Як підлітки влаштовуються на роботу

17-річна Вікторія з жовтня минулого року працює в одній з великих торгівельних мереж. Вона розкладає товар і консультує покупців. Вийшла на роботу під час навчання у коледжі. А потім ще й допомогла подрузі працевлаштуватися.

Я проходила тут практику, і мені дуже сподобалося. Тож вирішила залишитися, — ділиться дівчина.

Дівчата здобувають досвід комунікації з клієнтами. За час роботи пройшли і обстріли, і недосипання, і холод. На роботі йдуть назустріч. Графік підлітки можуть формувати самостійно. Вікторія ділиться, що потрібно менше себе жаліти і виходити на роботу.

А Віталій прийшов попрацювати на канікулах. Нині займається ручними інструментами і поштоматами. Молоді співробітники оновлюють цінники, розкладають товар, орієнтують покупців, кладуть замовлення до поштоматів.

Мені сподобалася вакансія. У мене є мотивація купити власне авто, — каже Віталій.

Торгівельні мережі починають співпрацювати із закладами освіти. Найбільші бізнеси навіть створюють проекти для працевлаштування підлітків. Студенти працюють не більше 36 годин на тиждень, можуть самостійно формувати графік, аби поєднувати з навчанням.

За 10 місяців проекту понад 1000 студентів змогли попрацювати у 49 магазинах мережі. Нині працюють понад 700.

Літо йшло якось повільно. Я вирішила, що треба щось спробувати. І мама запропонувала мені прийти сюди на роботу, — каже Дарія.

Інша мережа супермаркетів теж стала приймати підлітків з 2023 року, адже настільки бракує робочих рук. Беруть навіть підлітків без досвіду роботи на нескладні вакансії.

Керівники кажуть, що результати перевершують очікування, бо підлітки із захопленням включаються у роботу. Радіють, що покращують ставлення підлітків до роботи та дають перший досвід, формують професійне мислення.

Раніше ми розповідали, які умови роботи передбачені законом для підлітків.

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