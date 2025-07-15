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З радістю біжать на роботу: як підлітки рятують економіку країни

Олена Астахова, Журналістка пограми Факти ICTV Христина Венгеляускайте 15 Липня 2025, 20:00

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