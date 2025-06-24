За кишеньковими — у McDonald’s: компанія братиме на роботу 16-річних

Фото Unsplash З 23 червня мережа ресторанів McDonald’s розпочала працевлаштування молоді віком від 16 років в українських закладах, повідомили в прес-службі компанії. Рішення пояснюють тим, що мережа підтримує молоде покоління, яке бажає здобути свій перший практичний досвід на робочому місці. McDonald’s пропонує роботу для молоді від 16 років У заяві йдеться, що компанія завжди підтримувала талановиту молодь, а нині пропонує отримати цінний досвід активним та ініціативним підліткам. Вони можуть стати частиною команди, а мережа інвестуватиме в їхнє навчання та зростання, надасть можливість отримати професійні та особистісні навички й будувати кар’єру в міжнародній компанії. Як приклад, на сьогодні 15% директорів ресторанів МакДональдз здобули цю посаду у віці до 25 років включно, — зазначають в компанії. Для молоді це можливість підробітку під час канікул або ж протягом року, бо у ресторані можна обрати гнучкий графік. Це дозволяє знайти баланс між роботою, навчанням та особистим життям. Читати на тему Ще не маєш 18 років, а вже хочеш заробляти? Дізнайся особливості працевлаштування неповнолітніх Читай, з якого віку підлітки можуть працювати та які є особливості працевлаштування неповнолітніх. Попри певні обмеження для роботи неповнолітніх, МакДональдз неухильно дотримується трудового законодавства та адаптує робочі обов’язки молоді до особливостей графіку, які встановлює закон. Неповнолітні працівники зможуть працювати лише в часовий проміжок з 7:00 до 21:00, не більше 18 годин на тиждень — учні під час навчального року, та не більше 36 годин на тиждень — всі інші. Компанія хоче стати місцем професійного розвитку українців та вірить, що завдяки цій ініціативі з’являться нові можливості для розвитку молоді. МакДональдз також готовий допомогти підліткам в побудуванні успішної кар’єри. Ми також ділилися результатами соцопитування про ідеальну роботу для українських підлітків. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Бізнес Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter