Для тебе Твоя робота

За кишеньковими — у McDonald’s: компанія братиме на роботу 16-річних

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 24 Червня 2025, 16:00
макдональдз робота з 16 років
Фото Unsplash

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