За кишеньковими — у McDonald’s: компанія братиме на роботу 16-річних

З 23 червня мережа ресторанів McDonald’s розпочала працевлаштування молоді віком від 16 років в українських закладах, повідомили в прес-службі компанії.

Рішення пояснюють тим, що мережа підтримує молоде покоління, яке бажає здобути свій перший практичний досвід на робочому місці.

McDonald’s пропонує роботу для молоді від 16 років

У заяві йдеться, що компанія завжди підтримувала талановиту молодь, а нині пропонує отримати цінний досвід активним та ініціативним підліткам.

Вони можуть стати частиною команди, а мережа інвестуватиме в їхнє навчання та зростання, надасть можливість отримати професійні та особистісні навички й будувати кар’єру в міжнародній компанії.

Як приклад, на сьогодні 15% директорів ресторанів МакДональдз здобули цю посаду у віці до 25 років включно, — зазначають в компанії.

Для молоді це можливість підробітку під час канікул або ж протягом року, бо у ресторані можна обрати гнучкий графік. Це дозволяє знайти баланс між роботою, навчанням та особистим життям.

Попри певні обмеження для роботи неповнолітніх, МакДональдз неухильно дотримується трудового законодавства та адаптує робочі обов’язки молоді до особливостей графіку, які встановлює закон.

Неповнолітні працівники зможуть працювати лише в часовий проміжок з 7:00 до 21:00, не більше 18 годин на тиждень — учні під час навчального року, та не більше 36 годин на тиждень — всі інші.

Компанія хоче стати місцем професійного розвитку українців та вірить, що завдяки цій ініціативі з’являться нові можливості для розвитку молоді. МакДональдз також готовий допомогти підліткам в побудуванні успішної кар’єри.

Ми також ділилися результатами соцопитування про ідеальну роботу для українських підлітків.

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