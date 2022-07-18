Ще не маєш 18 років, а вже хочеш заробляти? Дізнайся особливості працевлаштування неповнолітніх

Літні канікули для підлітків — чудова нагода провести з користю час та заробити трохи грошенят. Проте важливо знати свої права та обов’язки, адже працевлаштування неповнолітніх відрізняється від роботи дорослих.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi пояснив, з якого віку підлітки можуть працювати та які є особливості працевлаштування неповнолітніх.
Загалом починати працювати можна вже з 14 років. Утім є деякі обмеження: до 15 років підлітки можуть працювати лише у вільний від навчання час та виключно на легких роботах.
Також один з батьків чи опікун має надати згоду на це.
Якщо тобі 15-16 років, то для офіційного працевлаштування знадобиться лише згода батьків чи опікунів.
А ось підлітки 16-18 років можуть працювати без обмежень.
Щоб підписати контракт з роботодавцем, спершу потрібно надати документ із зазначенням дати народження, а також пройти медичний огляд. Його потрібно буде проходити щороку до набуття 21 року.
Зверни увагу, що підліткам не можна працювати на важких і підземних роботах з небезпечними та шкідливими умовами праці, а також понаднормово й у вихідні дні.
Крім цього, роботодавець не має права відправляти дитину у відрядження.
Неповнолітні можуть працювати максимум 50 годин на тиждень, проте їхня заробітна плата повинна бути на рівні дорослого працівника.
Неповнолітні можуть працювати максимум 50 годин на тиждень, проте їхня заробітна плата повинна бути на рівні дорослого працівника.
Ось ще кілька особливостей роботи підлітків:
Сезонний підробіток в Україні може стати гарним варіантом як для підлітків, так і для тих, хто втратив роботу під час повномасштабної війни. Читай, де можна влаштуватись.
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