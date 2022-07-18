Ще не маєш 18 років, а вже хочеш заробляти? Дізнайся особливості працевлаштування неповнолітніх

Літні канікули для підлітків — чудова нагода провести з користю час та заробити трохи грошенят. Проте важливо знати свої права та обов’язки, адже працевлаштування неповнолітніх відрізняється від роботи дорослих.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi пояснив, з якого віку підлітки можуть працювати та які є особливості працевлаштування неповнолітніх.

З якого віку можна офіційно працювати

Загалом починати працювати можна вже з 14 років. Утім є деякі обмеження: до 15 років підлітки можуть працювати лише у вільний від навчання час та виключно на легких роботах.

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Також один з батьків чи опікун має надати згоду на це.

Якщо тобі 15-16 років, то для офіційного працевлаштування знадобиться лише згода батьків чи опікунів.

А ось підлітки 16-18 років можуть працювати без обмежень.

Умови працевлаштування неповнолітніх

Щоб підписати контракт з роботодавцем, спершу потрібно надати документ із зазначенням дати народження, а також пройти медичний огляд. Його потрібно буде проходити щороку до набуття 21 року.

Зверни увагу, що підліткам не можна працювати на важких і підземних роботах з небезпечними та шкідливими умовами праці, а також понаднормово й у вихідні дні.

Крім цього, роботодавець не має права відправляти дитину у відрядження.

Неповнолітні можуть працювати максимум 50 годин на тиждень, проте їхня заробітна плата повинна бути на рівні дорослого працівника.

Ось ще кілька особливостей роботи підлітків:

спеціальна квота; обмежений перелік підстав для звільнення; отримання першого робочого місця на термін не менше двох років; 31 робочий день відпустки щорічно, а також додаткові навчальні відпустки. Проте під час воєнного стану кількість днів відпустки скорочується до 24.

Сезонний підробіток в Україні може стати гарним варіантом як для підлітків, так і для тих, хто втратив роботу під час повномасштабної війни. Читай, де можна влаштуватись.

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