Еще нет 18 лет, а уже хочешь зарабатывать? Узнай особенности трудоустройства несовершеннолетних

Летние каникулы для подростков — отличный шанс провести с пользой время и заработать немного денег. Тем не менее важно знать свои права и обязанности, ведь трудоустройство несовершеннолетних отличается от работы взрослых.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi объяснил, с какого возраста подростки могут работать и какие особенности трудоустройства несовершеннолетних.
В целом начинать работу можно уже с 14 лет. Впрочем, есть некоторые ограничения: до 15 лет подростки могут работать только в свободное от учебы время и исключительно на легких работах.
Также один из родителей или опекун должен дать согласие на это.
Если тебе 15-16 лет, для официального трудоустройства понадобится только согласие родителей или опекунов.
А вот дети 16-18 лет могут работать без ограничений.
Чтобы подписать контракт с работодателем, сначала нужно предоставить документ с указанием даты рождения, а также пройти медицинский осмотр. Его нужно будет проходить ежегодно до исполнения 21 года.
Учти, что подросткам нельзя работать на тяжелых и подземных работах с опасными и вредными условиями труда, а также сверхурочно и в выходные дни.
Кроме этого, работодатель не имеет права отправлять ребенка в командировку.
Несовершеннолетние могут работать максимум 50 часов в неделю, но их заработная плата должна быть на уровне взрослого работника.
Несовершеннолетние могут работать максимум 50 часов в неделю, но их заработная плата должна быть на уровне взрослого работника.
Вот еще несколько особенностей работы подростков:
Сезонная подработка в Украине может стать хорошим вариантом как для подростков, так и для потерявших работу во время полномасштабной войны. Читай где можно устроиться.
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