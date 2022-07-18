Еще нет 18 лет, а уже хочешь зарабатывать? Узнай особенности трудоустройства несовершеннолетних

Летние каникулы для подростков — отличный шанс провести с пользой время и заработать немного денег. Тем не менее важно знать свои права и обязанности, ведь трудоустройство несовершеннолетних отличается от работы взрослых.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi объяснил, с какого возраста подростки могут работать и какие особенности трудоустройства несовершеннолетних.

С какого возраста можно официально работать

В целом начинать работу можно уже с 14 лет. Впрочем, есть некоторые ограничения: до 15 лет подростки могут работать только в свободное от учебы время и исключительно на легких работах.

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Также один из родителей или опекун должен дать согласие на это.

Если тебе 15-16 лет, для официального трудоустройства понадобится только согласие родителей или опекунов.

А вот дети 16-18 лет могут работать без ограничений.

Условия трудоустройства несовершеннолетних

Чтобы подписать контракт с работодателем, сначала нужно предоставить документ с указанием даты рождения, а также пройти медицинский осмотр. Его нужно будет проходить ежегодно до исполнения 21 года.

Учти, что подросткам нельзя работать на тяжелых и подземных работах с опасными и вредными условиями труда, а также сверхурочно и в выходные дни.

Кроме этого, работодатель не имеет права отправлять ребенка в командировку.

Несовершеннолетние могут работать максимум 50 часов в неделю, но их заработная плата должна быть на уровне взрослого работника.

Вот еще несколько особенностей работы подростков:

специальная квота; ограниченный перечень оснований для увольнения; получение первого рабочего места на срок не менее двух лет; 31 рабочий день отпуска ежегодно, а также дополнительные учебные отпуска. Однако во время военного положения количество дней отпуска сокращается до 24.

Сезонная подработка в Украине может стать хорошим вариантом как для подростков, так и для потерявших работу во время полномасштабной войны. Читай где можно устроиться.

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