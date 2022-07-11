Пока биржа труда в шоке: говорим о сезонной подработке для тех, кто лишился работы

Руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала GRC.UA Руслана Березовская рассказала о состоянии рынка труда в Украине и альтернативах в виде сезонной подработки.

Существует несколько вариантов сезонных подработок. Однако в сегменте уменьшилось количество вакансий, поэтому предложений значительно меньше.

Традиционно есть возможность подработать на сезонно-полевых работах по сбору урожая или сфере обслуживания в курортных зонах в западных регионах Украины.

Можно найти временную работу в онлайне – это копирайтинг, маркетинг и проектные работы в ІТ-сфере. Однако для такого вида занятости уже необходимо иметь минимальный опыт.

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Кроме того, сфера продаж предлагает немало вакансий для подработки, среди которых должности как продавцов, так и менеджеров.

Есть также варианты для работников сферы транспорта и логистики. Немало вакансий можно найти и для рабочего персонала, поскольку эти должности в большинстве своем не нуждаются в опыте.

Административный персонал, такой как кассиры и менеджеры по продаже кредитов, тоже пользуется спросом на рынке труда.

Однако работодатели сейчас заинтересованы в привлечении новых людей, поэтому предлагают полный комплекс обучения на определенные должности и оказывают помощь новым работникам.

Но ты всегда можешь начать свое дело с поддержкой правительственной программы. Читай, как работает новый проект єРобота от Кабмина и кто может получить грант.

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