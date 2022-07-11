Поки біржа праці в шоці: говоримо про сезонний підробіток для тих, хто втратив роботу

Керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу GRC.UA Руслана Березівська розповіла про стан ринку праці в Україні та альтернативи у вигляді сезонного підробітку.

Існує кілька варіантів сезонних підробітків. Однак наразі в сегменті зменшилась кількість вакансій, тому пропозицій значно менше.

Традиційно є можливість підробити на сезонно-польових роботах зі збору врожаю чи у сфері обслуговування в курортних зонах у західних регіонах України.

Можна знайти й тимчасову роботу в онлайні — це копірайтинг, маркетинг та проектні роботи в ІТ-сфері. Проте для такого виду зайнятості вже необхідно мати мінімальний досвід.

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Крім того, сфера продажів пропонує чимало вакансій для підробітку, серед яких і посади як продавців, так і менеджерів.

Також існують варіанти для працівників сфери транспорту та логістики. Чимало вакансій можна знайти й для робітничого персоналу, оскільки ці посади здебільшого не потребують досвіду.

Адміністративний персонал — такий як касири та менеджери з продажу кредитів — теж має попит на ринку праці.

Проте роботодавці зараз зацікавлені у залученні нових людей, тому пропонують повний комплекс навчання на певні посади та надають допомогу новим працівникам.

Однак ти завжди можеш розпочати свою справу за підтримки урядової програми. Читай, як працює новий проект єРобота від Кабміну та хто може отримати грант.

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