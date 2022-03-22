Як отримати статус безробітного та матеріальну допомогу в умовах війни

Якщо через війну ти втратив(-ла) роботу, можеш отримати статус безробітного та відповідні державні виплати.

Розповідаємо, як можна це зробити.

Як отримати статус безробітного

Напиши заяву про надання статусу безробітного чи про припинення реєстрації безробітного.

Подай заяву на призначення матеріальної допомоги по безробіттю.

Куди звернутись

Щоб це зробити, є три варіанти:

Через електронний портал Державної служби зайнятості.

Застосунок Дія.

Особисто в центрі зайнятості (якщо перебуваєш на безпечній території).

Одне з пріоритетних завдань — забезпечення роботою всіх, хто хоче працювати. Для цього центри зайнятості в тилу переведені в режим посиленої роботи, щоб мати змогу опрацювати звернення людей та запропонувати їм прийнятні варіанти працевлаштування, яких потребує держава в час війни.

Матеріальна допомога

В областях, де центри зайнятості не можуть забезпечити фінансування допомоги, перерахунок коштів буде здійснюватись АТ Ощадбанк на банківський рахунок заявника або шляхом переказу через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.

Суспільно корисні роботи

Згідно з постановою Кабміну, реєстрацію безробітного в центрі зайнятості будуть припиняти у разі відмови від виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану.

Не працевлаштовані українці, які отримують державну допомогу, зобов’язані брати участь у таких роботах на вимогу військового командування або органів місцевого самоврядування.

Зараз майже всі найважливіші операції проводяться за допомогою телефона. Раніше ми розповідали, як захистити свій обліковий запис у Telegram.