Як отримати статус безробітного та матеріальну допомогу в умовах війни

Якщо через війну ти втратив(-ла) роботу, можеш отримати статус безробітного та відповідні державні виплати.
Розповідаємо, як можна це зробити.
Щоб це зробити, є три варіанти:
Одне з пріоритетних завдань — забезпечення роботою всіх, хто хоче працювати. Для цього центри зайнятості в тилу переведені в режим посиленої роботи, щоб мати змогу опрацювати звернення людей та запропонувати їм прийнятні варіанти працевлаштування, яких потребує держава в час війни.
Одне з пріоритетних завдань — забезпечення роботою всіх, хто хоче працювати. Для цього центри зайнятості в тилу переведені в режим посиленої роботи, щоб мати змогу опрацювати звернення людей та запропонувати їм прийнятні варіанти працевлаштування, яких потребує держава в час війни.
В областях, де центри зайнятості не можуть забезпечити фінансування допомоги, перерахунок коштів буде здійснюватись АТ Ощадбанк на банківський рахунок заявника або шляхом переказу через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.
Згідно з постановою Кабміну, реєстрацію безробітного в центрі зайнятості будуть припиняти у разі відмови від виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану.
Не працевлаштовані українці, які отримують державну допомогу, зобов’язані брати участь у таких роботах на вимогу військового командування або органів місцевого самоврядування.
Не працевлаштовані українці, які отримують державну допомогу, зобов’язані брати участь у таких роботах на вимогу військового командування або органів місцевого самоврядування.
Зараз майже всі найважливіші операції проводяться за допомогою телефона. Раніше ми розповідали, як захистити свій обліковий запис у Telegram.