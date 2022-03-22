Как получить статус безработного и материальную помощь в условиях войны

Если из-за войны ты потерял(-а) работу, можешь получить статус безработного и соответствующие государственные выплаты.
Рассказываем, как это можно сделать.
Чтобы это сделать, есть три варианта:
Одна из приоритетных задач — обеспечение работой всех, кто хочет работать. Для этого центры занятости в тылу переводятся в режим усиленной работы, чтобы обработать обращения людей и предложить им приемлемые варианты трудоустройства, в которых нуждается государство во время войны.
Одна из приоритетных задач — обеспечение работой всех, кто хочет работать. Для этого центры занятости в тылу переводятся в режим усиленной работы, чтобы обработать обращения людей и предложить им приемлемые варианты трудоустройства, в которых нуждается государство во время войны.
В областях, где центры занятости не могут обеспечить финансирование помощи, перерасчет средств будет осуществляться АО Ощадбанк на банковский счет заявителя или путем перевода через международную платежную систему MY TRANSFER.
Согласно постановлению Кабмина, регистрацию безработного в центре занятости будут прекращать в случае отказа от выполнения общественно полезных работ в условиях военного положения.
Не трудоустроенные украинцы, получающие государственную помощь, обязаны участвовать в таких работах по требованию военного командования или органов местного самоуправления.
Не трудоустроенные украинцы, получающие государственную помощь, обязаны участвовать в таких работах по требованию военного командования или органов местного самоуправления.
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