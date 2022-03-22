Как получить статус безработного и материальную помощь в условиях войны

Если из-за войны ты потерял(-а) работу, можешь получить статус безработного и соответствующие государственные выплаты.

Рассказываем, как это можно сделать.

Как получить статус безработного

Напиши заявление о предоставлении статуса безработного или о прекращении регистрации безработного.

Подай заявление на назначение материальной помощи по безработице.

Куда обратиться

Чтобы это сделать, есть три варианта:

Через электронный портал Государственной службы занятости. Приложение Дія. Лично в центре занятости (если находишься на безопасной территории).

Одна из приоритетных задач — обеспечение работой всех, кто хочет работать. Для этого центры занятости в тылу переводятся в режим усиленной работы, чтобы обработать обращения людей и предложить им приемлемые варианты трудоустройства, в которых нуждается государство во время войны.

Материальная помощь

В областях, где центры занятости не могут обеспечить финансирование помощи, перерасчет средств будет осуществляться АО Ощадбанк на банковский счет заявителя или путем перевода через международную платежную систему MY TRANSFER.

Общественно полезные работы

Согласно постановлению Кабмина, регистрацию безработного в центре занятости будут прекращать в случае отказа от выполнения общественно полезных работ в условиях военного положения.

Не трудоустроенные украинцы, получающие государственную помощь, обязаны участвовать в таких работах по требованию военного командования или органов местного самоуправления.

Сейчас почти все важные операции производятся с помощью телефона. Ранее мы рассказывали, как защитить свою учетную запись в Telegram.