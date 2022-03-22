“Бронежилет” для кібервоїна: як захистити свій обліковий запис у Telegram — поради Кіберполіції

Месенджер Telegram — одна з найбільших платформ для поширення новин і спілкування.
Під час війни особливо важливо дбати про безпеку своїх даних у ньому. Кіберполіція України дала поради, як захистити себе в месенджері.
Зайди в розділ Приватність і безпека або Конфіденційність та натискай:
Щоб ніхто не зміг зламати твій обліковий запис у Telegram, встанови пароль для розблокування входу в месенджер.
Також можна увімкнути автоблокування застосунку після одної чи п’яти хвилин бездіяльності.
Двофакторна автентифікація для входу в обліковий запис надійно захищає твої дані, адже кожні 30 секунд генерує унікальний шестизначний пароль, який надходить на твій смартфон чи інший гаджет.
Для безпеки ІР-адреси використовуй сервіси VPN.
У деяких регіонах України зараз можуть бути перебої з мобільним зв’язком та інтернетом. Читай, що робити, якщо мобільна мережа недоступна.