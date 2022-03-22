“Бронежилет” для кібервоїна: як захистити свій обліковий запис у Telegram — поради Кіберполіції

Месенджер Telegram — одна з найбільших платформ для поширення новин і спілкування.

Під час війни особливо важливо дбати про безпеку своїх даних у ньому. Кіберполіція України дала поради, як захистити себе в месенджері.

Конфіденційність облікового запису

Зайди в розділ Приватність і безпека або Конфіденційність та натискай:

Номер телефону — хто може бачити номер телефону — ніхто.

Номер телефону — хто може знайти мене за номером — мої контакти.

Остання активність — хто може бачити час моєї останньої активності — ніхто.

Фотографії профілю — хто може бачити фото та відео мого профілю — мої контакти.

Дзвінки — хто може мені телефонувати — мої контакти (або ніхто, якщо хочеш).

Дзвінки — peer-to-peer — мої контакти (або ніхто, якщо ти не хочеш повідомляти свою IP-адресу абонентам, які тобі дзвонять).

Пересилання повідомлень — хто може додавати посилання на мій обліковий запис під час надсилання моїх повідомлень — мої контакти.

Захист облікового запису

Щоб ніхто не зміг зламати твій обліковий запис у Telegram, встанови пароль для розблокування входу в месенджер.

Також можна увімкнути автоблокування застосунку після одної чи п’яти хвилин бездіяльності.

Двофакторна автентифікація для входу в обліковий запис надійно захищає твої дані, адже кожні 30 секунд генерує унікальний шестизначний пароль, який надходить на твій смартфон чи інший гаджет.

Для безпеки ІР-адреси використовуй сервіси VPN.

У деяких регіонах України зараз можуть бути перебої з мобільним зв’язком та інтернетом. Читай, що робити, якщо мобільна мережа недоступна.