Зникла мобільна мережа? Розповідаємо альтернативні способи комунікації від ДСНС

У деяких регіонах України зараз можуть бути перебої з мобільним зв’язком. Державна служба з надзвичайних ситуацій розповіла альтернативні способи комунікації та виклику екстрених служб.

Якщо твій мобільний телефон справний, але тривалий час перебуває за межами дії мережі мобільного оператора, це свідчить про відсутність мережі зв’язку на певній території.

Іноді перебої можуть бути лише з одним оператором (наприклад, якщо пошкоджена вежа чи обладнання), тому варто купити SIM-карти інших операторів та поповнити рахунок.

Якщо ж усі мобільні мережі не працюють, є кілька альтернативних варіантів комунікації.

Стаціонарні телефони.

Вони забезпечують безперебійний зв’язок з екстреними службами та іншими абонентами як стаціонарного, так і мобільного зв’язку.

Месенджери Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram тощо.

Вони працюють за умови підключення до мережі Wi-Fi.

Викликати екстрені служби можна за допомогою будь-якого месенджера. Для цього попередньо дізнайся номери телефонів, за якими зареєстровані відповідні служби, або посилання на профілі офіційних сторінок у соціальних мережах.

Зробити це можна на офіційних сайтах екстрених служб або зателефонувавши за номерами 101, 102, 103, 104, 112.

Мобільний телефон як засіб радіозв’язку.

Завчасно встанови на телефон спеціальні застосунки, наприклад: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

Проте у цьому разі спілкування не буде приватним. Його зможе прослухати будь-хто, якщо потрапить на ту саму частоту. Завдяки радіозв’язку ти можеш спілкуватися одночасно з кількома людьми. Домовтеся про певну частоту для розмови.

Радіус дії таких програм варіюється від 60 до 100 метрів і залежить від можливих перешкод, оскільки здебільшого їхня робота побудована на основі технології Bluetooth. Тому в підвальному приміщенні, наприклад, дальність зв’язку може зменшуватись до кількох метрів.

Завантаж месенджери заздалегідь та протестуй їхню працездатність.

Що робити, якщо не можеш скористатися жодним з вище наведених варіантів

Спробуй дістатися до найближчої будівлі, яка обладнана стаціонарними телефонами чи радіозв’язком. Це можуть бути органи місцевого самоврядування, відділення пошти, пожежно-рятувальні частини, відділки поліції, станції швидкої медичної допомоги, представництва силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, Поліція охорони).

Заздалегідь домовся з близькими про місце та час зустрічі. Якщо ви плануєте евакуацію в якесь конкретне місце — визначте точку та час збору і домовтеся, що чекатимете там, наприклад, добу, а потім вирушите до наступного пункту призначення.

Малюкам поклади в кишеню або вший в одяг записку з їхнім повним ім’ям, контактами батьків (адресою та телефонами). З дітьми старшого віку поговори, як треба діяти, якщо не буде зв’язку.

Збережи собі корисні посилання про допомогу та переселення, які знадобляться під час війни.