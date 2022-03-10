Пропала мобильная сеть? Рассказываем альтернативные способы коммуникации от ГСЧС

В некоторых регионах Украины сейчас могут быть перебои с мобильной связью. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям рассказала альтернативные способы коммуникации и вызова экстренных служб.
Если твой мобильный телефон исправен, но находится за пределами действия сети мобильного оператора, это свидетельствует об отсутствии сети связи на определенной территории.
Иногда перебои могут быть только с одним оператором (например, если повреждена башня или оборудование), поэтому следует купить SIM-карты других операторов и пополнить счет.
Если все мобильные сети не работают, есть несколько альтернативных вариантов коммуникации.
Они обеспечивают бесперебойную связь с экстренными службами и другими абонентами как стационарной, так и мобильной связи.
Они работают при подключении к сети Wi-Fi.
Вызвать экстренные службы можно с помощью любого мессенджера. Для этого предварительно узнай номера телефонов, по которым зарегистрированы соответствующие службы или ссылки на профили официальных страниц в социальных сетях.
Сделать это можно на официальных сайтах экстренных служб или позвонив по номерам 101, 102, 103, 104, 112.
Заранее установи на телефон специальные приложения, например: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.
Однако в этом случае общение не будет приватным. Его сможет прослушать кто-либо, если попадет на ту же частоту. Благодаря радиосвязи ты можешь общаться одновременно с несколькими людьми. Договоритесь об определенной частоте разговора.
Радиус действия таких программ варьируется от 60 до 100 метров и зависит от возможных помех, поскольку в основном их работа построена на основе технологии Bluetooth. Поэтому в подвальном помещении, например, дальность связи может уменьшаться до нескольких метров.
Загрузи мессенджеры заранее и протестируй их работоспособность.
Попробуй добраться до ближайшего здания, оборудованного стационарными телефонами или радиосвязью. Это могут быть органы местного самоуправления, отделения почты, пожарно-спасательные части, участки полиции, станции скорой медицинской помощи, представительства силовых ведомств (Нацгвардия, СБУ, ВСУ, Полиция охраны).
Заранее договорись с близкими о месте и времени встречи. Если вы планируете эвакуацию в какое-то конкретное место — определите точку и время сбора и договоритесь, что будете ждать там, например, сутки, а затем отправитесь в следующий пункт назначения.
Малышам положи в карман или вшей в одежду записку с их полным именем, контактами родителей (адресом и телефонами). С детьми постарше поговори, как нужно действовать, если не будет связи.
Сохрани себе полезные ссылки о помощи и переселении, которые понадобятся во время войны.