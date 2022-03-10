Пропала мобильная сеть? Рассказываем альтернативные способы коммуникации от ГСЧС

В некоторых регионах Украины сейчас могут быть перебои с мобильной связью. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям рассказала альтернативные способы коммуникации и вызова экстренных служб.

Если твой мобильный телефон исправен, но находится за пределами действия сети мобильного оператора, это свидетельствует об отсутствии сети связи на определенной территории.

Иногда перебои могут быть только с одним оператором (например, если повреждена башня или оборудование), поэтому следует купить SIM-карты других операторов и пополнить счет.

Если все мобильные сети не работают, есть несколько альтернативных вариантов коммуникации.

Стационарные телефоны.

Они обеспечивают бесперебойную связь с экстренными службами и другими абонентами как стационарной, так и мобильной связи.

Мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram и т.д.

Они работают при подключении к сети Wi-Fi.

Вызвать экстренные службы можно с помощью любого мессенджера. Для этого предварительно узнай номера телефонов, по которым зарегистрированы соответствующие службы или ссылки на профили официальных страниц в социальных сетях.

Сделать это можно на официальных сайтах экстренных служб или позвонив по номерам 101, 102, 103, 104, 112.

Мобильный телефон в качестве радиосвязи.

Заранее установи на телефон специальные приложения, например: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

Однако в этом случае общение не будет приватным. Его сможет прослушать кто-либо, если попадет на ту же частоту. Благодаря радиосвязи ты можешь общаться одновременно с несколькими людьми. Договоритесь об определенной частоте разговора.

Радиус действия таких программ варьируется от 60 до 100 метров и зависит от возможных помех, поскольку в основном их работа построена на основе технологии Bluetooth. Поэтому в подвальном помещении, например, дальность связи может уменьшаться до нескольких метров.

Загрузи мессенджеры заранее и протестируй их работоспособность.

Что делать, если не можешь воспользоваться ни одним из вышеприведенных вариантов

Попробуй добраться до ближайшего здания, оборудованного стационарными телефонами или радиосвязью. Это могут быть органы местного самоуправления, отделения почты, пожарно-спасательные части, участки полиции, станции скорой медицинской помощи, представительства силовых ведомств (Нацгвардия, СБУ, ВСУ, Полиция охраны).

Заранее договорись с близкими о месте и времени встречи. Если вы планируете эвакуацию в какое-то конкретное место — определите точку и время сбора и договоритесь, что будете ждать там, например, сутки, а затем отправитесь в следующий пункт назначения.

Малышам положи в карман или вшей в одежду записку с их полным именем, контактами родителей (адресом и телефонами). С детьми постарше поговори, как нужно действовать, если не будет связи.

Сохрани себе полезные ссылки о помощи и переселении, которые понадобятся во время войны.