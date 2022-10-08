Нові правила виплати допомоги з безробіття: що змінилося і кого торкнуться нововведення

Наприкінці вересня 2022 року відбулися глобальні зміни у нарахуванні виплат допомоги з безробіття.

Останнім часом чимало громадян України стали безробітними і стають на облік до центру зайнятості та оформлюють виплати.

Всі, хто стоїть і збирається стати на облік, повинні знати, що з вересня набули чинності нові зміни щодо нарахування та виплати допомоги з безробіття.

Інформацію щодо термінів виплати допомоги з безробіття, її суми та про інші зміни читай у цьому матеріалі.

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Верховна Рада внесла зміни до чинного законодавства, які коригують порядок та умови отримання допомоги у разі безробіття.

Оскільки кількість людей, які претендують на мінімальну допомогу збільшилася, правила отримання змінилися.

Тепер право на мінімальні виплати матимуть люди, які мають стаж до семи місяців. Якщо твій трудовий стаж більший за півроку, то допомога становитиме 50% від твоєї середньої заробітної плати.

Правила виплати допомоги з безробіття: як визначають розмір виплат

У зв’язку з нововведеннями процентна ставка також змінилася. Розмір допомоги тепер розраховуватимуть так:

якщо твій страховий стаж менш ніж три роки — 50% від твоєї середньої заробітної плати;

до шести років — 55%;

від шести до 12 років — 60%;

від 12 до 18 років — 65%;

від 18 до 24 років — 70%;

від 24 до 30 років — 75%;

30 років і більше — 80%.

Якщо ти працював(-ла) і мав(-ла) страховий стаж понад десять років, тобі належить допомога не менше ніж 70% від середньої зп.

Відсоткова ставка збільшується в тому випадку, якщо у тебе є великий трудовий стаж (понад 15 років) і ти жодного разу не отримував(-ла) допомоги.

Нові правила виплати допомоги по безробіттю: терміни виплат

За новими правилами термін отримання допомоги залежить від терміну стажу. Якщо у тебе невеликий стаж, то термін отримання виплат теж буде коротким.

Якщо твій страховий стаж менше ніж три роки, ти отримуватимеш виплати протягом п’яти – шести місяців. Якщо ти працював(-ла) від шести до 12 років, то виплачуватимуть допомогу сім місяців.

На виплати упродовж восьми місяців можуть претендувати люди, які мають стаж від 12 до 18 років.

Якщо трудовий стаж варіюється від 18 до 24 років, ти можеш отримувати виплати протягом дев’яти або десяти місяців.

Протягом 330 календарних днів (10-11 місяців) ти зможеш отримувати допомогу, якщо твій стаж — від 24 до 30 років.

Якщо ти працював(ла) 30 років і більше, маєш право на виплати протягом цілого року.

Нові правила стосуються порядку виплат. Допомогу виплачуватимуть у повному обсязі тим людям, у яких є статус безробітного. І лише на перший час. Далі сума зменшуватиметься.

Наприклад, гроші надходитимуть у повному розмірі лише перші три місяці.

А у наступні місяці виплати зменшаться на 30%.

Звільнятися за власним бажанням тепер не вигідно

Якщо ти звільнився(-лася) з останнього місця роботи без поважних причин, то допомога нараховуватиметься з 31-го календарного дня.

Дотримуючись правил, краще звільнятися за згодою сторін.

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