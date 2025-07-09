Для тебе Економія

Звільнення від сплати ПДВ: хто може розраховувати з 1 серпня

Вікторія Мельник, журналістка сайту 09 Липня 2025, 20:00
надавачі соціальних послуг
Фото Pexels

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