Звільнення від сплати ПДВ: хто може розраховувати з 1 серпня

Соціальна підтримка є важливою частиною розвитку та підтримки населення. Коли сімʼї опиняються у кризах, держава повинна підтримати їх, аби уникнути більших проблем у майбутньому. Мінсоцполітики працює над розширенням ринку соціальних послуг.

Зокрема, ВРУ підтримала зміни й проголосувала за зміни, які передбачають звільнення надавачів соціальних послуг від сплати податку на додану вартість (ПДВ).

Що відомо про новий соціальний проект, хто може звільнитися від сплати податку та які документи для цього треба подати, розповідаємо далі у матеріалі.

Звільнення від сплати ПДВ

Від сплати ПДВ звільняються надавачі соціальних послуг. Це юридичні та фізичні особи-підприємці, які надають соціальні послуги тим особам та сімʼям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Це, зокрема:

державні, комунальні та недержавні організації;

фізичні особи, які відповідають певним критеріям та включені до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг за інформацією Урядового контактного центру.

З 1 серпня надавачі соціальних послуг будь-якої форми власності звільняються від ПДВ за умови, що вони включені до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Таким чином держава намагається створити корисну конкуренцію серед надавачів соцпослуг. Також зʼявиться новий стимул для більшої залученості тих, хто надає соціальні послуги. А головне — зменшиться рівень бюрократичного навантаження на ринок надавачів. Читати на тему ФОП у 2025: військовий збір, ЄСВ та чи будуть пільги для підприємців Які податки платитимуть ФОПи у 2025 році. Які документи мають подати надавачі соцпослуг Для того, щоб потрапити у відповідний Реєстр, надавачам соціальних послуг треба подати перелік документів: заяву надавача соціальних послуг за формою згідно з додатком 3;

перелік соціальних послуг, які має право надавати надавач соціальних послуг, їх зміст та обсяг, умови й порядок отримання за формою згідно з додатком 4;

відомості про дату та результати здійсненого уповноваженими органами контролю за дотриманням надавачем соціальних послуг вимог, установлених законодавством про соціальні послуги (за наявності);

копії штатного розпису надавача соціальних послуг і трудових договорів з найманими працівниками;

копії документів про освіту, свідоцтва про підвищення кваліфікації (за наявності), атестацію, неформальне професійне навчання, фаховий рівень працівників;

копії посадових інструкцій працівників;

копії особистих медичних книжок працівників;

довідку територіального органу ДПС про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

копію документа, що підтверджує право власності на приміщення або на право користування приміщеннями, які будуть використовуватися для надання соціальних послуг;

висновок фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, про відповідність приміщення ДБН В.2.2-40:2018 Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. Якщо йдеться про соціальні послуги, повʼязані з цілодобовим перебуванням, денним або нічним проживанням в приміщенні надавача соціальних послуг, зокрема з харчуванням (догляд, підтримане проживання, притулок тощо), кризові соціальні послуги, тоді можна додати ще такі документи: висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності приміщень санітарним нормам;

декларації відповідності матеріально-технічної бази надавача соціальних послуг вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

публічний звіт про діяльність з надання соціальних послуг та документів про результати оцінювання якості соціальних послуг (для надавачів з досвідом роботи у сфері надання соціальних послуг понад три роки);

дозвільні документи на право організації харчування або договору із суб’єктом господарювання про надання послуг з організації харчування та дозвільних документів відповідних суб’єктів господарювання на право організації харчування (для надавачів соціальних послуг з догляду, притулку тощо, якими передбачено харчування);

свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів або договору із суб’єктом, який надає транспортні послуги, та відповідних дозвільних документів на право надання транспортних послуг (для надавачів соціальних послуг екстрено (кризово);

договір із закладом охорони здоров’я або ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (для надавачів соціальних послуг з догляду особам із частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті, особам із захворюваннями, що потребують тривалого лікування, невиліковними захворюваннями, психічними та поведінковими розладами). В Україні чимало сімей потребують соціальної підтримки на дітей. Чи змінилися виплати на дітей у 2025 році, ми розповідали в іншому матеріалі.

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