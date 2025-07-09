Для тебя Экономия

Освобождение от НДС: кто может рассчитывать с 1 августа

Виктория Мельник, журналист сайта 09 июля 2025, 20:00
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Фото Pexels

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