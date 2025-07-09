Освобождение от НДС: кто может рассчитывать с 1 августа

Социальная поддержка является важной частью развития и поддержки населения. Когда семьи оказываются в кризисах, государство должно поддержать их, чтобы избежать больших проблем в будущем. Минсоцполитики работает над расширением рынка социальных услуг.

В частности, ВРУ поддержала изменения и проголосовала за изменения, предусматривающие освобождение предоставителей социальных услуг от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Что известно о новом социальном проекте, кто может освободиться от уплаты налога и какие документы для этого следует подать, рассказываем далее в материале.

Освобождение от НДС

От уплаты НДС освобождаются предоставители социальных услуг. Это юридические и физические лица-предприниматели, оказывающие социальные услуги тем лицам и семьям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Это, в частности:

государственные, коммунальные и негосударственные организации;

физические лица, которые отвечают определенным критериям и включены в Реестр предоставителей и получателей социальных услуг по информации Правительственного контактного центра.

С 1 августа предоставители социальных услуг любой формы собственности освобождаются от НДС при условии, что они включены в Реестр предоставителей и получателей социальных услуг.

Таким образом, государство пытается создать полезную конкуренцию среди предоставителей соцуслуг. Также появится новый стимул для большей вовлеченности тех, кто оказывает социальные услуги.

А главное — уменьшится уровень бюрократической нагрузки на рынок.

Какие документы должны предоставить предоставители соцуслуг

Для того чтобы попасть в соответствующий Реестр, предоставителям социальных услуг нужно предоставить перечень документов:

заявление предоставителя социальных услуг по форме согласно приложению 3;

перечень социальных услуг, имеющих право предоставлять социальные услуги, их содержание и объем, условия и порядок получения по форме согласно приложению 4;

сведения о дате и результатах осуществленного уполномоченными органами контроля за соблюдением поставщиком социальных услуг требований, установленных законодательством о социальных услугах (при наличии);

копии штатного расписания предоставителя социальных услуг и трудовых договоров с наемными работниками;

копии документов об образовании, свидетельства о повышении квалификации (при наличии), аттестацию, неформальное профессиональное обучение, профессиональный уровень работников;

копии должностных инструкций работников;

копии личных медицинских книг работников;

справку территориального органа ГНС ​​об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов (обязательных платежей);

копию документа, подтверждающего право собственности на помещение или право пользования помещениями, которые будут использоваться для предоставления социальных услуг;

заключение специалиста по вопросам технического обследования зданий и сооружений, имеющего

квалификационный сертификат, о соответствии помещения ДБН В.2.2-40:2018 Дома и сооружения. Инклюзивность построек и сооружений. Основные положения.

Если речь идет о социальных услугах, связанных с круглосуточным пребыванием, дневным или ночным проживанием в помещении предоставителя социальных услуг, в частности с питанием (уход, поддержанное проживание, приют и т.д.), кризисные социальные услуги, тогда можно добавить следующие документы:

заключение государственной санитарно эпидемиологической экспертизы относительно соответствия помещений санитарным нормам;

декларации соответствия материально-технической базы предоставителя социальных услуг требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности;

публичный отчет о деятельности по предоставлению социальных услуг и документов о результатах оценки качества социальных услуг (для предоставителей с опытом работы в сфере предоставления социальных услуг более трех лет);

разрешительные документы на право организации питания или договора с субъектом хозяйствования о предоставлении услуг по организации питания и разрешительных документов соответствующих субъектов хозяйствования на право организации питания (для предоставителей социальных услуг по уходу, убежищу и т.п., которыми предусмотрено питание);

свидетельство о регистрации транспортных средств или договора с субъектом, предоставляющим транспортные услуги, и соответствующих разрешительных документов на право предоставления транспортных услуг (для предоставителей социальных услуг экстренно (кризисно));

договор с учреждением здравоохранения или лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике (для предоставителей социальных услуг по уходу лицам с частичной или полной потерей двигательной активности, памяти, лицам с заболеваниями, требующими длительного лечения, неизлечимыми заболеваниями, психическими и поведенческими расстройствами).

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