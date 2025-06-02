Социальные выплаты на детей с 1 июня 2025 — кому ждать и изменились ли суммы

Украинцы привыкли, что в первый день месяца их часто ждут сюрпризы относительно новых правил налогообложения, выплат или других социальных услуг. Тебя может интересовать и вопрос, изменились ли социальные выплаты на детей с 1 июня.

Рассказываем о сумме социальных выплат на детей и от чего зависят изменения, далее в материале.

Социальные выплаты на детей 1 июня: что изменилось

Сумма социальных выплат на ребенка зависит от суммы прожиточного минимума. В Украине он остался на том же уровне, что и в 2024 году: 3028 грн для трудоспособных лиц, 2361 грн для тех, кто потерял трудоспособность.

Для детей до шести лет сумма составляет 2563 грн, от шести до 18 лет — 3196 грн.

Социальные выплаты от государства выплачиваются тем семьям, где общий доход всех трудоспособных членов семьи меньше базового.

В Украине действуют выплаты детям трех категорий:

находящиеся на попечении или попечительстве;

помощь матерям, которые самостоятельно воспитывают ребенка;

чьи родители не выплачивают установленные алименты.

В каждом из таких случаев предусмотрены выплаты. Они корригируются в зависимости от статуса ребенка и имеет ли он инвалидность.

Выплаты женщинам по беременности и родам — от 7100 до 106500 в месяц (в зависимости от заработной платы за последние 12 календарных месяцев работы перед декретным отпуском для трудоустроенной и 25% прожиточного минимума для трудоспособного безработного лица). Выплаты после рождения ребенка — 41280 грн, из которых 10320 выплачивают сразу, а еще 860 грн ежемесячно в течение трех лет. Выплаты детям под опекой или попечительством: до шести лет — 6407,5 грн (8970,5 грн для детей с инвалидностью); от шести до 18 лет — 7990 грн (11186 для детей с инвалидностью). Выплаты в случае отсутствия алиментов: до шести лет — 1281,5 грн и 1598 грн для детей от шести до 18 лет.

Детальнее о размере выплаты алиментов в 2025 году и как их оформить, мы рассказывали в нашем другом материале — читай по ссылке.

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