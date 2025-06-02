Для тебя Экономия

Социальные выплаты на детей с 1 июня 2025 — кому ждать и изменились ли суммы

Виктория Мельник, журналист сайта 02 июня 2025, 11:00
выплаты детям 2025
Фото Unsplash

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