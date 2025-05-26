Выплаты на ребенка 2025 — увеличатся ли суммы пособия при рождении

Численность населения Украины за годы войны значительно сократилась, стране грозит демографический кризис. Планирует ли правительство стимулировать рождаемость с помощью дополнительных выплат? Вырастет ли помощь при рождении ребенка в 2025 году — узнай из материала.

Увеличат ли выплаты при рождении ребенка в 2025 году

В Украине размер выплат пособия при рождении ребенка не изменялся в течение 10 лет, хотя за этот период инфляция существенно снизила назначенную правительством сумму.

Сейчас она составляет 41280 гривен. Единовременно отдают 10 320 гривен, а остаток — ежемесячно по 860 гривен в течение трех лет. Но поскольку денежные дотации оказывают существенное влияние на демографическую ситуацию, эти цифры следует пересмотреть.

В Верховную Раду уже представлен законопроект 12184 о повышении выплат при рождении ребенка. В новом документе предлагают увеличить суммы, привязав их размер к нынешнему прожиточному минимуму для детей соответствующего возраста.

Согласно новому законопроекту, выплата при рождении первого и каждого последующего ребенка будет начисляться в объеме, кратном 105 размерам прожиточного минимума на ребенка.

Единовременное пособие будет равно 25 прожиточным минимумам, а остальная сумма будет распределена на три последующих года поровну.

Государственная помощь при рождении ребенка в 2025 году — расчеты по новому законопроекту

Чтобы рассчитать суммы выплат, которые предлагаются по новому законопроекту, следует опираться на нынешний прожиточный минимум — 2563 гривен на ребенка до 6 лет.

То есть, общая сумма пособия при рождении ребенка будет исчисляться так: 105*2563=269 115 гривен.

Единовременная выплата составит 25 прожиточных минимумов: 25*2563=64 075 гривен.

Суммы выплат ежемесячно в течение трех лет будут составлять 5688 гривен.

Ранее, весной 2024 года Верховной Раде предлагали еще один законопроект 11072, целью которого также было увеличить помощь при рождении (усыновлении) ребенка и при уходе за ним до трехлетнего возраста.

В этом проекте, в частности, предлагали увеличить размер государственной помощи при рождении (усыновлении) ребенка. И расчеты новых сумм также отталкивались от нінешних показателей прожиточного минимума для детей младше шести лет.

По законопроекту 11072 Помощь при рождении ребенка должна предоставляться в сумме, кратной:

150 размерам прожиточного минимума — на первого ребенка;

100 размерам прожиточного минимума — если рождается второй ребенок;

50 размерам прожиточного минимума — если рождается третий, четвертый, пятый (и далее) ребенок.

Будет ли принят один из этих законопроектов — вопрос времени.

Раньше мы рассказывали о государственной помощи при рождении ребенка — какая сумма и как подать заявление.

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