Виплати на дитину 2025 — чи збільшаться суми допомоги при народженні

Чисельність населення України за роки війни значно скоротилося, країні загрожує демографічна криза. Чи планує уряд стимулювати народжуваність за допомогою додаткових виплат? Чи зросте допомога при народженні дитини у 2025 році — дізнайся з матеріалу.

Чи збільшать виплати при народженні дитини у 2025 році

В Україні розмір виплат допомоги при народженні дитини не змінювався протягом 10 років, хоча за цей період інфляція суттєво зменшила призначену урядом суму.

Нині він становить 41 280 гривень. Одноразово віддають 10 320 гривень, а залишок — щомісяця по 860 гривень протягом трьох років. Та оскільки грошові дотації є суттєвим впливом на демографічну ситуацію, ці цифри варто переглянути.

У Верховну Раду вже подано законопроект 12184 про підвищення виплат при народженні дитини. У новому документі пропонують збільшити суми, прив’язавши їхній розмір до теперішнього прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Згідно з новим законопроектом, виплата при народженні першої та кожної наступної дитини нараховуватиметься в обсязі, кратному 105 розмірам прожиткового мінімуму на дитину.

Одноразова допомога дорівнюватиме 25 прожитковим мінімумам, а решта суми буде розподілена на три наступні роки порівну.

Державна допомога при народженні дитини у 2025 — розрахунки за новим законопроектом

Аби розрахувати суми виплат, які пропонуються за новим законопроектом, варто спиратися на нинішній прожитковий мінімум — 2 563 гривень на дитину до 6 років.

Тобто загальна сума допомоги при народженні дитини обчислюватиметься так: 105*2563=269 115 гривень.

Одноразова виплата становитиме 25 прожиткових мінімумів: 25*2563=64 075 гривень.

Суми виплат щомісяця упродовж трьох років становитимуть 5 688 гривень.

Ще навесні Верховній Раді пропонували іще один законопроект 11072, який також мав на меті збільшити допомогу при народженні (усиновленні) дитини та під час догляду за нею до трирічного віку.

У тому проекті, зокрема, пропонували збільшити розмір державної допомоги при народженні (усиновленні) дитини. І розрахунки нових сум також відштовхувалися від нових показників прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років.

За законопроектом 11072 Допомога при народженні дитини мала б надаватися у сумі, кратній:

150 розмірам прожиткового мінімуму — на першу дитину;

100 розмірам прожиткового мінімуму — якщо народжується друга дитина;

50 розмірам прожиткового мінімуму — якщо народжується третя, четверта, п’ята (і далі) дитина.

Чи буде ухвалений один із цих законопроектів — питання часу.

