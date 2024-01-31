Виплати на дитину 2024: яку дитячу допомогу збільшили та скільки можуть отримати батьки

У 2024 році в Україні підвищився прожитковий мінімум. Це означає, що дитячі виплати у 2024 також зросли. Ми детально розповімо про допомогу при народженні дитини, пакунок малюка та виплати, які можуть отримати на дітей батьки.

Виплати на дитину у 2024 році в Україні: що зміниться

Відповідно до закону Про державний бюджет, з 1 січня 2024 був встановлений прожитковий мінімум у розмірі 2920 грн, а також такі мінімуми для інших категорій громадян:

діти віком до 6 років – 2563 грн;

діти віком від 6 до 18 років – 3196 грн;

працездатні особи – 3028 грн;

працездатні особи для визначення базового розміру посадового окладу судді, особи державних органів, податкових і митних органів – 2102 грн;

особи, які втратили працездатність – 2361 грн.

Виплати на дитину 2024 залежать від виду допомоги. Цьогоріч виплати у разі народження чи усиновлення дитини не змінилися — лишилася допомога 41 280 грн.

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Спершу виплачується 10 320 грн, а потім упродовж 36 місяців по 860 грн. Сума виплати при народженні дитини закріплена законом, і не залежить від прожиткового мінімуму, тому не змінилася.

Пакунок малюка 2024: грошова компенсація

Вартість пакунка малюка 2024 збільшилася. Цього року розмір грошової компенсації, у випадку, якщо батьки відмовляються від пакунка, складає 7 689 грн. Торік ця сума була 6 816 грн.

Допомога при вагітності та пологах 2024

Працевлаштовані жінки отримуватимуть допомогу у розмірі 100% середньої зарплати протягом усього періоду декретної відпустки. Мінімальний розмір допомоги — 7100 грн, а максимальний — 106 500 грн на місяць.

Непрацевлаштовані жінки отримуватимуть 25% прожиткового мінімуму для працездатної особи — 757 грн.

Жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, отримуватимуть 100% середньомісячного доходу.

Жінки, що зареєстровані у центрі зайнятості, отримуватимуть допомогу у розмірі 100% мінімального розміру допомоги з безробіття.

Військовослужбовиці ЗСУ — отримуватимуть допомогу при вагітності та пологах у розмірі 100% грошового забезпечення.

Студентки ВНЗ, професійно-технічних закладів, аспірантки, клінічні ординаторки та докторантки — отримуватимуть допомогу в розмірі стипендії.

Жінки, які зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, отримуватимуть 25% прожиткового мінімуму — 757 грн.

Допомога на дитину 2024

Матері-одиначки можуть отримувати допомогу на дитину до 6 років — до 2 563 грн, на дитину 6-18 років — до 3 196 грн. Сума виплат розраховується за різницею між 100% прожиткового мінімуму для дитини та середньомісячним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за останні півроку.

Допомога на дитину ВПО складає 3 тис. грн.

Максимальна сума допомоги на дитину, чиї батьки ухиляються від аліментів, у 2024 році така:

діти віком до 6 років — 2 563 грн;

діти віком 6-18 років — 3 196 грн.

Допомога на дитину, над якою встановлена опіка, у 2024 році складає:

На дитину до 6 років — 6 407 грн.

На дитину з інвалідністю до 6 років — 8 970 грн.

На дитину 6-18 років — 7 990 грн.

На дитину з інвалідністю 6-18 років — 11 186 грн.

Батьки, які доглядають за дитиною із важким захворюванням до 6 років, можуть отримати допомогу 5 126 грн. Якщо вони доглядають за дитиною від 6 до 18 років із важким захворюванням — 6 392 грн.

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