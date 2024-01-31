Виплати на дитину 2024: яку дитячу допомогу збільшили та скільки можуть отримати батьки

У 2024 році в Україні підвищився прожитковий мінімум. Це означає, що дитячі виплати у 2024 також зросли. Ми детально розповімо про допомогу при народженні дитини, пакунок малюка та виплати, які можуть отримати на дітей батьки.
Відповідно до закону Про державний бюджет, з 1 січня 2024 був встановлений прожитковий мінімум у розмірі 2920 грн, а також такі мінімуми для інших категорій громадян:
Виплати на дитину 2024 залежать від виду допомоги. Цьогоріч виплати у разі народження чи усиновлення дитини не змінилися — лишилася допомога 41 280 грн.
Спершу виплачується 10 320 грн, а потім упродовж 36 місяців по 860 грн. Сума виплати при народженні дитини закріплена законом, і не залежить від прожиткового мінімуму, тому не змінилася.
Вартість пакунка малюка 2024 збільшилася. Цього року розмір грошової компенсації, у випадку, якщо батьки відмовляються від пакунка, складає 7 689 грн. Торік ця сума була 6 816 грн.
Матері-одиначки можуть отримувати допомогу на дитину до 6 років — до 2 563 грн, на дитину 6-18 років — до 3 196 грн. Сума виплат розраховується за різницею між 100% прожиткового мінімуму для дитини та середньомісячним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за останні півроку.
Допомога на дитину ВПО складає 3 тис. грн.
Максимальна сума допомоги на дитину, чиї батьки ухиляються від аліментів, у 2024 році така:
Допомога на дитину, над якою встановлена опіка, у 2024 році складає:
Батьки, які доглядають за дитиною із важким захворюванням до 6 років, можуть отримати допомогу 5 126 грн. Якщо вони доглядають за дитиною від 6 до 18 років із важким захворюванням — 6 392 грн.
Раніше ми розповідали, як оформити статус дитини, що постраждала внаслідок бойових дій.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.