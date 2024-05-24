Выплаты на ребенка 2024: какую детскую помощь увеличили и сколько могут получить родители

В 2024 году в Украине вырос прожиточный минимум. Это означает, что детские выплаты в 2024 году также увеличились. Мы подробно расскажем о помощи при рождении ребенка, пакете малыша и выплатах, которые могут получить на детей родители.
Согласно закону О государственном бюджете, с 1 января 2024 был установлен прожиточный минимум в размере 2920 грн, а также такие минимумы для других категорий граждан:
Выплаты на ребенка 2024 зависят от вида помощи. В этом году выплаты в случае рождения или усыновления ребенка не изменились — осталась помощь 41 280 грн.
Сначала выплачивается 10 320 грн, а затем в течение 36 месяцев по 860 грн. Сумма выплаты при рождении ребенка закреплена законом и не зависит от прожиточного минимума, поэтому не изменилась.
Стоимость пакета малыша 2024 возросла. В этом году размер денежной компенсации, если родители отказываются от пакета, составляет 7 689 грн. В прошлом году эта сумма была 6816 грн.
Матери-одиночки могут получать пособие на ребенка до 6 лет — до 2 563 грн, на ребенка 6-18 лет — до 3 196 грн. Сумма выплат рассчитывается по разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека за последние полгода.
Пособие на ребенка ВПЛ составляет 3 тыс. грн.
Максимальная сумма пособия на ребенка, чьи родители уклоняются от алиментов, в 2024 году такова:
Пособие на ребенка, над которым установлена опека, в 2024 году:
Родители, которые ухаживают за ребенком с тяжелым заболеванием до 6 лет, могут получить помощь 5 126 грн. Если они ухаживают за ребенком от 6 до 18 лет с тяжелым заболеванием — 6 392 грн.
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