Выплаты на ребенка 2024: какую детскую помощь увеличили и сколько могут получить родители

В 2024 году в Украине вырос прожиточный минимум. Это означает, что детские выплаты в 2024 году также увеличились. Мы подробно расскажем о помощи при рождении ребенка, пакете малыша и выплатах, которые могут получить на детей родители.

Выплаты на ребенка в 2024 году в Украине: что изменится

Согласно закону О государственном бюджете, с 1 января 2024 был установлен прожиточный минимум в размере 2920 грн, а также такие минимумы для других категорий граждан:

дети до 6 лет — 2563 грн;

дети от 6 до 18 лет — 3196 грн;

трудоспособные лица — 3028 грн;

трудоспособные лица для определения базового размера должностного оклада судьи, лица государственных органов, налоговых и таможенных органов — 2102 грн.;

лица, потерявшие трудоспособность — 2361 грн.

Выплаты на ребенка 2024 зависят от вида помощи. В этом году выплаты в случае рождения или усыновления ребенка не изменились — осталась помощь 41 280 грн.

Сначала выплачивается 10 320 грн, а затем в течение 36 месяцев по 860 грн. Сумма выплаты при рождении ребенка закреплена законом и не зависит от прожиточного минимума, поэтому не изменилась.

Пакет малыша 2024: денежная компенсация

Стоимость пакета малыша 2024 возросла. В этом году размер денежной компенсации, если родители отказываются от пакета, составляет 7 689 грн. В прошлом году эта сумма была 6816 грн.

Помощь при беременности и родах 2024

Трудоустроенные женщины будут получать пособие в размере 100% средней зарплаты в течение всего периода декретного отпуска. Минимальный размер пособия — 7100 грн, а максимальный — 106500 грн в месяц.

7100 грн, а максимальный 106500 грн в месяц. Нетрудоустроенные женщины будут получать 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица — 757 грн.

757 грн. Женщины, уволенные с работы из-за ликвидации предприятия, будут получать 100% среднемесячного дохода.

Женщины, зарегистрированные в центре занятости, будут получать пособие в размере 100% минимального размера пособия по безработице.

Военнослужащие ВСУ будут получать пособие при беременности и родах в размере 100% денежного довольствия.

Студентки вузов, профессионально-технических заведений, аспирантки, клинические ординаторы и докторантки будут получать помощь в размере стипендии.

Женщины, зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности, будут получать 25% прожиточного минимума — 757 грн.

Пособие на ребенка 2024

Матери-одиночки могут получать пособие на ребенка до 6 лет — до 2 563 грн, на ребенка 6-18 лет — до 3 196 грн. Сумма выплат рассчитывается по разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека за последние полгода.

Пособие на ребенка ВПЛ составляет 3 тыс. грн.

Максимальная сумма пособия на ребенка, чьи родители уклоняются от алиментов, в 2024 году такова:

дети до 6 лет — 2 563 грн;

дети в возрасте 6-18 лет — 3 196 грн.

Пособие на ребенка, над которым установлена опека, в 2024 году:

На ребенка до 6 лет — 6 407 грн.

На ребенка с инвалидностью до 6 лет — 8 970 грн.

На ребенка 6-18 лет — 7 990 грн.

На ребенка с инвалидностью 6-18 лет — 11 186 грн.

Родители, которые ухаживают за ребенком с тяжелым заболеванием до 6 лет, могут получить помощь 5 126 грн. Если они ухаживают за ребенком от 6 до 18 лет с тяжелым заболеванием — 6 392 грн.

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