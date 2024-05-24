Экономия

Выплаты на ребенка 2024: какую детскую помощь увеличили и сколько могут получить родители

Анастасия Грубрина, журналист сайта 24 мая 2024, 18:15
Выплаты на ребенка в 2024 году в Украине: что изменится
Фото: Unsplash

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