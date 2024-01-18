Как оформить статус многодетной семьи и какие виды льгот дает статус: объяснение

Многодетным семьям в Украине государство предоставляет ряд льгот. Они касаются медицины, транспорта и оплаты жилищно-коммунальных услуг. Как оформить статус многодетной семьи и какие виды льгот дает статус — читай в материале.

Как оформить статус многодетной семьи и кому его предоставляют

В офисе Омбудсмана Украины напоминают, что в Украине для семей с тремя и более детьми предусмотрены социальные гарантии и выплаты. Многодетной семьей считаются супруги, состоящие в браке, проживающие вместе и совместно воспитывающие трое или более детей.

Это касается и детей до 23 лет, если они учатся на дневной форме в учреждениях профессионального и высшего образования.

Статус многодетной семьи может быть оформлен, если у одного или обоих членов семьи есть дети от предыдущих браков, но эти дети проживают с ними. Также статус может получить один из родителей, который самостоятельно воспитывает и проживает с тремя и более детьми.

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Для подтверждения статуса многодетной семьи или ребенка из такой семьи необходимо получить специальное удостоверение. Этот документ выдают детям от 6 лет и родителю в течение десяти рабочих дней с момента подачи заявления. Выдают удостоверения в структурных подразделениях местных органов исполнительной власти или в ЦНАПе.

Многодетные семьи, подтвердившие свой статус, могут рассчитывать на ряд льгот от государства, включая 50%-ную скидку на стоимость топлива, абонплаты за пользование телефоном и оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как оформить статус многодетной семьи в Украине и какие льготы предоставляет государство

После оформления статуса, дети из многодетных семей могут претендовать на следующие виды льгот:

пользоваться безвозмездным получением медикаментов по рецепту врача;

ежегодным медицинским обследованием;

бесплатным проездом разными видами транспорта;

бесплатным оздоровлением и отдыхом;

могут получать ежемесячные средства на каждого третьего и следующего ребенка (пока ему не исполнится 6 лет).

Финансовую помощь выплачивают ежемесячно, начиная с месяца подачи заявления. Однако государство может прекратить выплаты в случаях отказа родителей от воспитания ребенка или в определенных ситуациях. Например, если нет условий для содержания и воспитания ребенка.

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