Льготы пенсионерам в Украине: что известно по состоянию на 2024 год

В молодости не каждый задумывается о своем будущем пенсионном обеспечении и возможности получения льгот.

Но в современных условиях значительное количество украинских пенсионеров, в силу разных обстоятельств, оказывается в экономически уязвимом положении, они не могут рассчитывать на финансовую поддержку от родственников. Что известно о льготах пенсионерам в Украине 2024 — читай в материале.

Льготы пенсионерам в Украине и пенсионные выплаты лицам с инвалидностью: что известно

Размер пенсии по инвалидности зависит от группы инвалидности и имеет следующие размеры:

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I группа — 100% пенсии по возрасту;

II группа — 90% пенсии по возрасту;

III группа — 50% пенсии по возрасту.

Согласно статье ЗУ Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, минимальный размер пенсии установлен в размере прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (1497 грн). Однако не все пенсионеры действительно понимают и осмысливают свои права, законные льготы и преференции, поэтому важно отметить наиболее актуальные из них.

Право на субсидию для пенсионеров 2024

Субсидия — это адресная помощь семье, которая предоставляется для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Чтобы получить жилищную субсидию, необходимо обратиться в социальные службы и представить следующие документы:

заявление;

декларацию о доходах.

Решение о назначении (или отказе) в субсидии принимается в течение 10 дней после подачи заявления и сбора всех необходимых сведений от других организаций, органов власти и хозяйствующих субъектов.

Право на получение бесплатной юридической помощи для пенсионеров

Пенсионеры имеют право на защиту и адвокацию. Бесплатная юридическая помощь — это вид правовой поддержки, который обеспечивается государством и полностью или частично финансируется за счет государственного бюджета, местных бюджетов и других источников.

Бесплатная вторичная юридическая помощь — это форма государственных гарантий, направленных на создание равных возможностей для получения доступа к правосудию.

Этот вид помощи включает в себя защиту, представительство интересов лиц в судах, государственных органах, органах местного самоуправления и других случаях, а также составление процессуальных документов.

Для таких нужд круглосуточно работает единый телефонный номер системы бесплатной юридической помощи — 0 800 213 103.

Право на бесплатный проезд в общественном наземном транспорте

Известно, что пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте при наличии соответствующего удостоверения или справки.

Это право распространяется на городской пассажирский транспорт (кроме метро и такси) и пригородные маршруты.

Ранее мы рассказывали о максимальной пенсии в Украине. Какая сумма начисления читай по ссылке.

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