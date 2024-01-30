Економія

Пільги пенсіонерам в Україні: що відомо станом на 2024 рік

Анна Голішевська, редакторка сайту 30 Січня 2024, 08:30
пенсіонер
Фото: Unsplash

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