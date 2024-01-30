Пільги пенсіонерам в Україні: що відомо станом на 2024 рік

У молодості не кожен замислюється про своє майбутнє пенсійне забезпечення та можливість отримання пільг. Але в сучасних умовах значна кількість українських пенсіонерів через різні обставини опиняється в економічно вразливому становищі й не може розраховувати на фінансову підтримку від родичів. Що відомо про пільги пенсіонерам в Україні 2024 — читай у матеріалі.

Пільги пенсіонерам в Україні та пенсійні виплати особам з інвалідністю: що відомо

Розмір пенсії по інвалідності залежить від групи інвалідності та має такі розміри:

I група — 100% пенсії за віком;

II група — 90% пенсії за віком;

III група — 50% пенсії за віком.

Відповідно до статті ЗУ Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, мінімальний розмір пенсії встановлено в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1497 грн).

Зараз також дивляться

Однак не всі пенсіонери дійсно розуміють та осмислюють всі свої права, законні пільги та преференції, тому важливо зазначити найбільш актуальні з них.

Право на субсидію для пенсіонерів 2024

Субсидія — це адресна допомога сім’ї, яка надається для оплати житлово-комунальних послуг. Щоб отримати житлову субсидію, необхідно звернутися до соціальних служб та надати такі документи:

заяву;

декларацію про доходи.

Рішення про призначення (чи відмову) у субсидії ухвалюється протягом 10 днів після подання заяви та збору всіх необхідних відомостей від інших організацій, органів влади та суб’єктів господарювання.

Право на отримання безкоштовної юридичної допомоги для пенсіонерів

Пенсіонери також мають право на захист та адвокацію. Безкоштовна юридична допомога — це вид правової підтримки, який забезпечується державою і повністю або частково фінансується коштом державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.

Безкоштовна вторинна юридична допомога — це форма державних гарантій, спрямованих на створення рівних можливостей для осіб отримання доступу до правосуддя.

Цей вид допомоги містить захист, представництво інтересів осіб у судах, державних органах, органах місцевого самоврядування та інших випадках, а також складення процесуальних документів.

Для таких потреб цілодобово працює єдиний телефонний номер системи безкоштовної юридичної допомоги — 0 800 213 103.

Право на безкоштовний проїзд у громадському наземному транспорті

Відомо, що пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у громадському наземному транспорті за наявності відповідного посвідчення чи довідки.

Це право поширюється на міський пасажирський транспорт (за винятком метро та таксі) та приміські маршрути.

Раніше ми розповідали про максимальну пенсію в Україні. Яка сума нарахування, читай за посиланням.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.