Які документи потрібні для оформлення пенсії: повний перелік та як податися онлайн

Якщо ти вирішив(-ла) подати заяву про призначення пенсії, то разом із нею для того, щоб отримувати виплати, необхідно зібрати немаленький список різних документів.

Які документи необхідні для оформлення пенсії у 2022 році, розповідаємо у матеріалі.

Документи для оформлення пенсії: які види пенсій бувають

пенсія через вік;

через інвалідність;

через втрату годувальника;

через інші обставини (через ліквідацію аварії на Чорнобильській АЕС, якщо ти військовослужбовець тощо).

Які документи необхідні для оформлення пенсії за віком

тобі потрібно написати заяву про нарахування пенсії;

у податковій слід взяти спеціальну довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;

принести трудову книжку;

довідку про заробітну плату;

документи про те, де ти зареєстрований(-а);

документи, що засвідчують статус (особливий: учасник бойових дій, посвідчення учасника ліквідації аварії на АЕС тощо);

якщо ти виходиш на пенсію раніше, ніж потрібно, треба принести направлення для призначення пенсії;

два фото 4х6 см;

реквізити власного пенсійного рахунку банку.

Які документи необхідні для оформлення пенсії по інвалідності

треба надати ті самі документи, які потрібні для призначення пенсії за віком;

а також витяг з акта огляду медичної експертної комісії.

Документи для оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника

щоб отримати пенсію через втрату годувальника, тобі необхідно подати документ про те, скільки часу працював і скільки заробляв померлий годувальник;

довідка податкової про присвоєння ідентифікаційного номера померлому годувальнику;

свідоцтво про народження людини, якій призначається пенсія;

довідка про всіх членів сім’ї померлого годувальника;

свідоцтво із РАЦСу про смерть годувальника;

довідки зі шкіл про те, що діти навчаються на денній формі навчання (якщо призначатиметься пенсія у разі втрати годувальника дітям до 23 років);

документи про місце проживання;

документ про перебування членів сім’ї на утриманні померлого годувальника;

експертний висновок, у якому буде встановлений причинний зв’язок смерті годувальника з дією випромінювання внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС або ін.

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Документи для отримання пенсії: як подати онлайн через Дію

Тепер для того, щоб подати запит на призначення пенсії за віком чи іншими видами пенсій, не обов’язково оббивати пороги органів Пенсійного фонду України. Можна просто подати запит у застосунку Дія.

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Ця послуга безкоштовна, подати заяву можна у застосунку, що займе до 60 хв, а самі документи перевіряються у Дії до десяти днів.

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