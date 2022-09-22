Які документи потрібні для оформлення пенсії: повний перелік та як податися онлайн

Якщо ти вирішив(-ла) подати заяву про призначення пенсії, то разом із нею для того, щоб отримувати виплати, необхідно зібрати немаленький список різних документів.
Які документи необхідні для оформлення пенсії у 2022 році, розповідаємо у матеріалі.
Тепер для того, щоб подати запит на призначення пенсії за віком чи іншими видами пенсій, не обов’язково оббивати пороги органів Пенсійного фонду України. Можна просто подати запит у застосунку Дія.
Ця послуга безкоштовна, подати заяву можна у застосунку, що займе до 60 хв, а самі документи перевіряються у Дії до десяти днів.
Раніше ми розповідали, чому не приходять виплати ВПО.
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