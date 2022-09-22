Какие документы нужны для оформления пенсии: полный перечень и как податься онлайн

Если ты решил(-а) подать заявление о назначении пенсии, то вместе с ним для того, чтобы получать выплаты, необходимо собрать немаленький список различных документов.
Какие документы необходимы для оформления пенсии в 2022 году, рассказываем в материале.
Теперь для того, чтобы подать запрос на назначение пенсии по возрасту или других видов пенсий, не обязательно обивать пороги органов Пенсионного фонда Украины.
Можно просто подать запрос в приложении Дія.
Эта услуга бесплатна, подача заявления производится в приложении до 60 мин, а сами документы проверяются в Дії до десяти дней.
Ранее мы рассказывали, почему не приходят выплаты ВПЛ и могли ли их отменить.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!