Экономия

Какие документы нужны для оформления пенсии: полный перечень и как податься онлайн

Анна Голишевская, редактор сайта 22 сентября 2022, 08:00
Пенсія
Фото: Unsplash

Больше новостей
Обстріл Запоріжжя 22.09.2022 - ракетний удар по Запорізькій області
Ракетные удары по Запорожью — под завалами гостиницы ищут людей, есть погибший и раненые
Українські жінки-військові
“Как женщине ухаживать за волосами и интимной гигиеной в армии?”
Як електронні сигарети та вейпінг впливають на легені
Вреднее, чем ты думаешь! Как на самом деле электронные сигареты влияют на легкие
Простий рецепт сирної запіканки від нутриціологині Вікторії Добродій
Полезное наслаждение для больших и маленьких — самый легкий рецепт творожной запеканки от нутрициолога
Смотреть больше

Материалы по теме

Як розрахувати майбутню пенсію самостійно: покрокова інструкція
Узнай размер пенсии уже сейчас! Как самостоятельно рассчитать выплаты
виплати пенсії за кордоном
Будешь ли ты получать пенсию, если живешь за границей? Ответ Пенсионного фонда
Пенсионное в Дії
Этот день настал! Как добавить электронное пенсионное удостоверение в Дії: пошаговая инструкция
пенсійний стаж
Не хватает стажа до пенсии? Как докупить и во сколько это обойдется

Видео
Обстріл Запоріжжя 22.09.2022 - ракетний удар по Запорізькій області

Ракетные удары по Запорожью — под завалами гостиницы ищут людей, есть погибший и раненые
Карта бойових дій в Україні 22.09.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 22 сентября: опасные направления в режиме онлайн
0:05:11
Звільнили з полону азовців
Волына, Пташка, Редис и многие другие. Из плена освободили 215 наших героев!
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Чому люди ностальгують за СРСР
Просоветская ностальгия — мечта о выдуманном прошлом: почему люди лелеют мифы о лучшей жизни в СССР
Петиція про виключення Росії з ООН: що це таке та як підписати
Помоги украинским дипломатам! Как подписать петицию об исключении России из ООН
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
0:02:50
Обстріл Дніпропетровщини
Будь мы дома, никто бы не выжил: очевидцы о безумных ночных обстрелах Никополя
0:04:51
Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію РФ: чому це може стати провалом
Частичная мобилизация в России: почему это может стать провалом для режима Путина
0:02:51
Кардіохірурги
Бежали от обстрелов, чтобы спасать сердца: как харьковские кардиохирурги продолжают работу в Ровно
Больше видео
Українські жінки-військові
Читать дальше
“Как женщине ухаживать за волосами и интимной гигиеной в армии?”
Як зняти готівку на деокупованих територіях — інструкція
Читать дальше
Возвращение к жизни: как снять наличные деньги на деоккупированных территориях

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь