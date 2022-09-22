Какие документы нужны для оформления пенсии: полный перечень и как податься онлайн

Если ты решил(-а) подать заявление о назначении пенсии, то вместе с ним для того, чтобы получать выплаты, необходимо собрать немаленький список различных документов.

Какие документы необходимы для оформления пенсии в 2022 году, рассказываем в материале.

Документы для оформления пенсии: какие бывают виды пенсий

пенсия по возрасту;

по инвалидности;

из-за потери кормильца;

из-за других обстоятельств (ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, если ты военнослужащий и т.п.).

Какие документы необходимы для оформления пенсии по возрасту

тебе нужно написать заявление о начислении пенсии;

в налоговой нужно взять специальную справку о присвоении идентификационного номера;

принести трудовую книжку;

справку о заработной плате;

документы о том, где ты зарегистрирован;

документы, которые удостоверяют статус (особый: участника боевых действий, удостоверение участника ликвидации аварии на АЭС и т.д.);

если ты выходишь на пенсию раньше положенного, нужно принести направление для назначения пенсии;

два фото 4х6 см;

реквизиты собственного пенсионного счета в банке.

Какие документы нужны для оформления пенсии по инвалидности

надо предоставить те же документы, которые нужны для назначения пенсии по возрасту;

выписка из акта осмотра медицинской экспертной комиссии.

Документы для оформления пенсии в связи с потерей кормильца

для того чтобы получить пенсию по потере кормильца, тебе необходимо подать документ о том, сколько времени работал и сколько зарабатывал умерший кормилец;

справка налоговой о присвоении идентификационного номера умершему кормильцу;

свидетельство о рождении человека, которому назначается пенсия;

справка о всех членах семьи умершего кормильца;

свидетельство из ЗАГСа о смерти кормильца;

справки из школ о том, что дети учатся на дневной форме обучения (если будет назначаться пенсия в случае потери кормильца детям до 23 лет);

документы о месте жительства;

документ о пребывании членов семьи на содержании умершего кормильца;

экспертный вывод, в котором будет установлена причинная связь смерти кормильца с действием излучения в результате аварии на Чернобыльской АЭС или др.

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Документы для получения пенсии: как подать онлайн через Дію

Теперь для того, чтобы подать запрос на назначение пенсии по возрасту или других видов пенсий, не обязательно обивать пороги органов Пенсионного фонда Украины.

Можно просто подать запрос в приложении Дія.

Эта услуга бесплатна, подача заявления производится в приложении до 60 мин, а сами документы проверяются в Дії до десяти дней.

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