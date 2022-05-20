Почему не приходят выплаты ВПЛ и как получить пенсию на оккупированных территориях. Рассказывает глава Минсоцполитики

Тысячи украинцев стали вынужденными переселенцами, поэтому государство решило их поддержать. Однако некоторые ВПЛ не получили свои социальные выплаты в размере 2000 грн. Министр соцполитики Марина Лазебная рассказала, что выплаты, которые пока не поступили — обрабатываются. Переселенцы смогут получить их в течение мая.

О задержке социальных выплат

По ее словам, сейчас основными проблемами, по которым министерство получает обращение, является получение пенсий и социальных пособий на оккупированной части Украины или после перемещения.

Чаще всего вопрос — как получить помощь внутриперемещенным лицам, — сказала министр Лазебная.

Она сообщила — чтобы получить помощь, граждане могут обратиться в управления соцзащиты по месту жительства или временного пребывания, или в ЦНАПы.

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— Также благодаря внедрению Единой информационной системы социальной сферы и сотрудничеству Минсоцполитики с Министерством цифровой трансформации часть пособий можно оформить дистанционно, в частности через портал или мобильное приложение Дія, — добавила глава Минсоцполитики.

Из-за большого количества перемещаемых людей были задержки с регистрацией внутренне перемещенных лиц.

— Мы расширили каналы для регистрации: присоединили общины и ЦНАП, а с 19 апреля появилась возможность зарегистрироваться через Дію.

Лазебна сказала, что это значительно уменьшило очереди, ведь почти полмиллиона человек подали заявку на социальные выплаты через Дію. Часть этих заявок в настоящее время дорабатывается

— Одни области передают обработанные заявления быстрее, другие — медленнее. У всех разные технические и человеческие ресурсы, — объяснила она.

Глава Минсоцполитики призвала всех, кто подал заявки, не волноваться, ведь по заявлениям, поданным до конца апреля, министерство выплачивает пособие за март и апрель.

Поэтому в мае продолжается выплата пособия на проживание за эти месяцы.

О пенсиях

— Людям, оказавшимся во временной оккупации, мы продолжаем начислять и финансировать все причитающиеся им социальные пособия, льготы, субсидии в полном объеме, — заверила глава ведомства.

Для пенсионеров, получавших пенсии по месту жительства, и оставшихся на временно оккупированных территориях, вся сумма пенсии зачисляется на счета, которые им открыты в Ощадбанке.

Если человек не может добраться до отделения банка, то вся сумма пенсии будет сохранена и после восстановления возможности Укрпочта доставит человеку всю неполученную сумму по месту жительства.

При этом если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться Укрпочтой по новому месту пребывания через Ощадбанк или другой уполномоченный банк, который он сам выберет.

Украинцам помогает весь мир, раньше мы рассказывали, как получить помощь от ООН.