Чому не приходять виплати ВПО та кому їх скасували. Розповідає очільниця Мінсоцполітики

Тисячі українців стали вимушеними переселенцями, тож держава вирішила їх підтримати. Проте деякі ВПО не отримали свої соціальні виплати у розмірі 2000 грн. Міністерка соцполітики Марина Лазебна розповіла, що виплати, які наразі не надійшли — опрацьовуються. Переселенці зможуть отримати їх протягом травня.

Про затримку соціальних виплат

За її словами нині основними проблемами, через які міністерство отримує звернення, є отримання пенсій та соціальних допомог на окупованій частині України або після переміщення.

Найчастіше запитання — як отримати допомогу внутрішньо переміщеним особам, — сказала міністр Лазебна.

Вона повідомила — щоб отримати допомогу, громадяни можуть звернутись до управлінь соцзахисту за місцем проживання або тимчасового перебування, або до ЦНАПів.

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— Також завдяки впровадженню Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та співпраці Мінсоцполітики з Міністерством цифрової трансформації частину допомог можна оформити дистанційно, зокрема через портал або мобільний застосунок Дія, — додала очільниця Мінсоцполітики.

Вона повідомила, що через велику кількість людей, які переміщуються, були затримки з реєстрацією внутрішньо переміщених осіб.

— Ми розширили канали для реєстрації: приєднали громади та ЦНАПи, а з 19 квітня з’явилась можливість зареєструватись через Дію.

Лазебна сказала, що це значно зменшило черги, адже майже пів мільйона людей подали заявку на соціальні виплати через Дію. Частина цих заявок наразі допрацьовується

— Одні області передають опрацьовані заяви швидше, інші — повільніше. У всіх різні технічні та людські ресурси, — пояснила вона.

Очільниця Мінсоцполітики закликала усіх, хто подав заявки, не хвилюватися, адже за заявами, поданими до кінця квітня, міністерство виплачує допомогу за березень та квітень.

Тому в травні продовжується виплата допомоги на проживання за ці місяці.

Про скасування виплат для ВПО

Утім, з травня скасовуються виплати внутрішньо переміщеним особам, які повернулися додому.

Виплати від держави отримуватимуть лише ті переселенці, житло яких розташоване у зоні бойових дій і вони не можуть повернутися додому. А також ті, у кого пошкоджене майно.

Наприклад, умовно кияни, в яких не зруйнована домівка, перебувають у Тернополі. З травня розраховувати на виплати ВПО їм не варто, навіть якщо вони й далі проживатимуть у Тернополі.

Про пенсії

— Людям, які опинились у тимчасовій окупації, ми продовжуємо нараховувати та фінансувати усі належні їм соціальні допомоги, пільги, субсидії в повному обсязі, — запевнила очільниця відомства.

Для пенсіонерів, які отримували пенсії за місцем проживання, і залишилися на територіях, які тимчасово окуповані, вся сума пенсії зараховується на рахунки, які їм відкриті в Ощадбанку.

Якщо людина не може дістатись до відділення банку, то вся сума пенсії буде збережена й одразу після відновлення можливості, Укрпошта доставить людині всю неодержану суму за місцем проживання.

При цьому якщо пенсіонер переселився на безпечну територію, то, за його зверненням до Пенсійного фонду, пенсія може виплачуватися Укрпоштою за новим місцем перебування, через Ощадбанк або інший уповноважений банк, який він сам обере.

Українцям допомагає увесь світ, раніше ми розповідали, як отримати допомогу від ООН.