Чому не приходять виплати ВПО та кому їх скасували. Розповідає очільниця Мінсоцполітики

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Травня 2022, 10:45
Чому не приходять виплати ВПО
Фото: Pexels

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