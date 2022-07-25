Чверть мільйона українців досі не отримали соціальну допомогу. Чому не приходять виплати ВПО

Майже 250 тисяч внутрішньо переміщених українців не отримали виплати ВПО. Чому немає виплат ВПО та що робити у такому разі — читай у нашому матеріалі.

Чому не приходять виплати ВПО

Загалом в Україні зареєстровано 3,4 млн внутрішньо переміщених осіб. Разом із тими, хто був зареєстрований з 2014 року, їхня кількість сягає 6,2 млн, що становить приблизно 14% від населення України. Такі дані надає Міжнародна організація з міграції.

Чверть мільйона людей не отримали виплат ВПО. Цю цифру озвучила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук під час телемарафону Єдині новини.

Узагальнених причин є дві:

1. Дія не передала дані до органів соцзабезпечення.

Людей було майже 250 тисяч. 90 тисяч вже отримали виплати. Зараз ми допомагаємо іншим людям, збільшуємо кількість комп’ютерів, програм.

Ірина Верещук зазначила, що на урядову гарячу лінію 1548 надійшло понад 90 тисяч скарг від людей, які не отримали кошти. Після них ВПО таки отримали соціальні виплати.

2. Неправильно оформлені документи ВПО.

Людям, які не впевнені у правильному заповненні чи оформленні, міністерка радить телефонувати та персонально вирішувати питання з фахівцями.

Процес виплати коштів ВПО

Виплата грошей централізована і здійснюється Міністерством соціальної політики України. Держава виплатила вже понад 17 млрд грн на допомогу внутрішньо переміщеним особам.

Виплати ВПО становлять 2000 грн на дорослу людину і 3000 грн — на дитину чи особу з інвалідністю щомісячно.

Раніше ми розповідали, як отримати соціальні виплати ВПО без паспорта.

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