“Втратив паспорт, але потребую допомоги. Як отримати соціальні виплати переселенцям без паспорта?”

Уповноважений з питань внутрішньо переміщених осіб, заступник міністра реінтеграції
Заступник міністра реінтеграції, Уповноважений з питань внутрішньо переміщених осіб Павло Козирєв розповів, як отримати соціальну допомогу без паспорта.
1 липня уряд затвердив постанову № 755. Вона дає змогу людям подаватись на соціальну допомогу від держави на підставі довідки про відновлення паспорта від ДМС (Державної міграційної служби). Щоб отримати виплати, тобі потрібно:
Реєстрація через Дію є найбільш ефективною. Вона матиме пам’ять навіть про документи, які ви втратили.
Реєстрація через Дію є найбільш ефективною. Вона матиме пам’ять навіть про документи, які ви втратили.
Отримання довідки — це трикутник: Управління соціального захисту, Дія, Міністерство соціальної політики.
Детальніше ознайомитися з винятками ти можеш за посиланням.
Раніше ми розповідали, як отримати довідку ВПО в Дії.
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