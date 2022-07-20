“Втратив паспорт, але потребую допомоги. Як отримати соціальні виплати переселенцям без паспорта?”

Заступник міністра реінтеграції, Уповноважений з питань внутрішньо переміщених осіб Павло Козирєв розповів, як отримати соціальну допомогу без паспорта.

Як отримати виплати ВПО без паспорта

1 липня уряд затвердив постанову № 755. Вона дає змогу людям подаватись на соціальну допомогу від держави на підставі довідки про відновлення паспорта від ДМС (Державної міграційної служби). Щоб отримати виплати, тобі потрібно:

Прийти до центру надання адміністративних послуг у громаді твого місця перебування або територіального підрозділу Державної міграційної служби та податись на довідку про подання документів для оформлення паспорта громадянина України. З отриманою довідкою подати заяву на статус ВПО у центрах надання адміністративної допомоги, відділах соціального захисту чи на порталі Дія.

Реєстрація через Дію є найбільш ефективною. Вона матиме пам’ять навіть про документи, які ви втратили.

Отримання довідки — це трикутник: Управління соціального захисту, Дія, Міністерство соціальної політики.

Хто може отримати довідку ВПО

Особи, житлові приміщення яких зруйновані або стали непридатними для проживання внаслідок війни після обстеження технічного стану житла. Переміщені з районів бойових дій особи. Військовослужбовці (крім строкової служби та за призовом осіб офіцерського складу), які проходили військову службу та мали зареєстроване місце проживання на території, де ведуться бойові дії. Студенти, учні професійно-технічних навчальних закладів, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополь, а також міст, де ведуться бойові дії.

Детальніше ознайомитися з винятками ти можеш за посиланням.

Раніше ми розповідали, як отримати довідку ВПО в Дії.

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