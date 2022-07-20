Поради

“Втратив паспорт, але потребую допомоги. Як отримати соціальні виплати переселенцям без паспорта?”

Відповідає
Павло Козирєв
Павло Козирєв

Уповноважений з питань внутрішньо переміщених осіб, заступник міністра реінтеграції

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 20 Липня 2022, 18:00
Як отримати соціальну допомогу для ВПО без паспорта
Фото: Pexels

Поради

“Втратив паспорт, але потребую допомоги. Як отримати соціальні виплати переселенцям без паспорта?”
Відповідає
Павло Козирєв
Павло Козирєв
Уповноважений з питань внутрішньо переміщених осіб, заступник міністра реінтеграції

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