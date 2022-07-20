“Потерял паспорт, но нуждаюсь в помощи. Как получить социальные выплаты переселенцам без паспорта?”

Уполномоченный по внутренне перемещенным лицам, заместитель министра реинтеграции
Заместитель министра реинтеграции, Уполномоченный по внутренне перемещенным лицам Павел Козырев рассказал, как получить социальную помощь без паспорта.
1 июля правительство утвердило постановление № 755, которое позволило людям подаваться на социальную помощь от государства на основании справки о возобновлении паспорта от ГМС (Государственной миграционной службы). Чтобы получить выплаты, тебе нужно:
Регистрация через Дію является наиболее эффективной. У нее будет память даже о документах, которые вы потеряли.
Регистрация через Дію является наиболее эффективной. У нее будет память даже о документах, которые вы потеряли.
Получение справки — это треугольник: Управление социальной защиты, Дія, Министерство социальной политики.
Подробнее ознакомиться с исключениями ты можешь по ссылке.
Ранее мы рассказывали, как получить справку ВПЛ в Дії.
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