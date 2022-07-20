Советы

“Потерял паспорт, но нуждаюсь в помощи. Как получить социальные выплаты переселенцам без паспорта?”

Отвечает
Павло Козирєв
Павел Козырев

Уполномоченный по внутренне перемещенным лицам, заместитель министра реинтеграции

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 20 июля 2022, 18:00
Як отримати соціальну допомогу для ВПО без паспорта
Фото: Pexels

Советы

“Потерял паспорт, но нуждаюсь в помощи. Как получить социальные выплаты переселенцам без паспорта?”
Отвечает
Павло Козирєв
Павел Козырев
Уполномоченный по внутренне перемещенным лицам, заместитель министра реинтеграции

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