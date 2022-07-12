Під час війни держава допомагає своїм громадянам. Оформити грошову допомогу можна онлайн у додатку чи на порталі Дія. Ми зібрали всі корисні посилання, які допоможуть тобі оформити допомогу під час війни.

Де оформити допомогу для ВПО

Де отримати допомогу тим, хто допомагає ВПО

6500 гривень компенсації за найм кожного переселенця ;

Компенсація витрат за тимчасове поселення .

Де отримати допомогу постраждалим унаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів

Статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Де отримати допомогу постраждалим унаслідок дії вибухонебезпечних предметів

Щорічна допомога на оздоровлення людям та дітям з інвалідністю;

Одноразова компенсація людям та дітям з інвалідністю.

Де отримати допомогу в разі пошкодження житла внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів

Повідомлення про пошкоджене майно .

Деяким переселенцям досі не прийшли соціальні виплати, але хвилюватися не треба. Раніше ми розповідали, чому не приходять соціальні виплати ВПО. А ще в матеріалі можна дізнатися про те, кому з ВПО скасують грошову допомогу.