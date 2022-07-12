Під час війни держава допомагає своїм громадянам. Оформити грошову допомогу можна онлайн у додатку чи на порталі Дія. Ми зібрали всі корисні посилання, які допоможуть тобі оформити допомогу під час війни.
Статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
Деяким переселенцям досі не прийшли соціальні виплати, але хвилюватися не треба. Раніше ми розповідали, чому не приходять соціальні виплати ВПО. А ще в матеріалі можна дізнатися про те, кому з ВПО скасують грошову допомогу.