Економія

Виплати ВПО, на дитину та за зруйноване житло — всі посилання, аби ти отримав допомогу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Липня 2022, 10:40
Де отримати допомогу українцям під час війни
Фото: Pexels

Більше новин
Переговори Росії та України в Стамбулі - результати
Експорт українського зерна буде? Як пройшли переговори України та Росії та про що домовились
Виплати ВПО, на дитину та за зруйноване житло — всі посилання, аби ти отримав допомогу
Низький тиск, а з лікарем зв’язатися немає змоги? Розповімо, як підвищити його в домашніх умовах
Як виготовляють тактичний одяг в Україні під час війни
Готові були спалити усе, щоб не лишити ворогові. Як працює найбільший в Україні бренд тактичного одягу
Традиційні страви різних регіонів України
Від галицького сирника до форшмаку — традиційні страви різних регіонів України
Дивитись більше

Матеріали по темі

Переговори Росії та України в Стамбулі - результати
Експорт українського зерна буде? Як пройшли переговори України та Росії та про що домовились
Як виготовляють тактичний одяг в Україні під час війни
Готові були спалити усе, щоб не лишити ворогові. Як працює найбільший в Україні бренд тактичного одягу
Обстріл Вінниці 14.07
20 загиблих, серед них — три дитини. Росіяни цинічно обстріляли Вінницю
Обстріл Миколаєва 14 липня
Замість повітряних цілей — готель, школи та тролейбусне депо: окупанти знищили цивільні об’єкти у Миколаєві

Відео
0:02:23
Переговори Росії та України в Стамбулі - результати

Експорт українського зерна буде? Як пройшли переговори України та Росії та про що домовились
0:04:13
Як виготовляють тактичний одяг в Україні під час війни
Готові були спалити усе, щоб не лишити ворогові. Як працює найбільший в Україні бренд тактичного одягу
Обстріл Вінниці 14.07
20 загиблих, серед них — три дитини. Росіяни цинічно обстріляли Вінницю
0:05:52
Обстріл Миколаєва 14 липня
Замість повітряних цілей — готель, школи та тролейбусне депо: окупанти знищили цивільні об’єкти у Миколаєві
0:10:04
Відновлення України
Італія відбудує Бучу, а Греція – Житомир? Які країни дали гарантії на відновлення України
0:09:07
сучасна українська література
Українська література сільська й страждальницька? Літературознавець про те, як відкрити її для себе по-новому
0:02:25
Вибухи у Запоріжжі 13 липня
Гучні вибухи у Запоріжжі: окупанти влучили в підприємство — наслідки обстрілу
0:02:37
Курси з медичної допомоги для цивільних та військових у Києві
Своєчасна допомога на полі бою рятує життя! У Києві проводять медичні курси за зразками НАТО
Шість країн визнали дії РФ на території України геноцидом
Прокладаємо шлях до правди: ЄС і 43 країни визнали дії РФ геноцидом українського народу
Covid-19 в Україні - захворюваність на коронавірус зростає
Цифри захворюваності на Covid-19 в Україні занижені у п’ять – шість разів! Кузін про поширення коронавірусу
Більше відео
Курс долара до євро зрівнявся: причини і чи очікується його подальше зростання
Читати далі
Уперше за 20 років долар зрівнявся з євро: розповідаємо, чому та чи поверне європейська валюта свої позиції
Допомога з часткового безробіття — як отримати і хто має право
Читати далі
Втратив(-ла) роботу через війну? Отримай допомогу з часткового безробіття

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь