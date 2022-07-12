Українці можуть отримати додаткові виплати від ООН. Розповідаємо, як оформити допомогу

Українцям, що вимушені були покинути свої рідні домівки через війну, допомагає не тільки наша держава, а й весь світ. Півмільйона українців зможуть отримати додаткові виплати завдяки співпраці Мінсоцполітики з Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

Вікна розкажуть, як отримати допомогу від ООН українським переселенцям.

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що Міністерство соціальної політики України уклало меморандум про взаєморозуміння з Всесвітньою продовольчою програмою, відповідно до якого внутрішньо переміщені особи серед найбільш вразливих груп отримають додаткові до державних програм грошові виплати.

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Відповідно до укладеного меморандуму, виплата додаткової грошової допомоги вразливим домогосподарствам буде здійснюватися за три місяці в розмірі 2220 грн на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більше, ніж для трьох осіб.

Оформити та отримати грошову допомогу від ООН можна кількома способами.

Як отримати допомогу від ООН через Нову пошту

Під час оформлення фінансової допомоги необхідно вибрати спосіб отримання — Нова пошта. Далі має бути код від партнера ООН в Україні. З цим кодом потрібно:

прийти у відділення;

сказати оператору, що потрібно отримати переказ від Western Union;

назвати цей код;

показати документ, що засвідчує особу.

А з питаннями нарахування грошової допомоги можна звертатися до гарячої лінії Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за телефоном: 0 800 307 711.

Як отримати допомогу від ООН через ПриватБанк

У ПриватБанку повідомляють, що після оформлення допомоги Western Union надсилає код переказу в SMS-повідомленні на мобільний телефон отримувача.

Якщо немає мобільного телефона, треба ввести свої дані на сайті програми та отримати код банківського переказу у паперовому вигляді на поточну адресу проживання.

Отримати переклад Western Union від ООН за кодом можна такими способами:

через Приват24 (мобільний та веб);

у банкоматах, терміналах самообслуговування;

у відділеннях банку;

або зарахувати на карту за телефоном клієнтської підтримки 3700 або у чат-онлайн.

Раніше ми детальніше розповідали про соціальні виплати для переселенців. Дізнайся, хто та як їх може отримати.