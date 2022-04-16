Чекаєш на соціальні виплати для внутрішніх переселенців? Читай, що необхідно для цього зробити 

За час повномасштабної війни мільйони українців стали вимушеними переселенцями. Уже майже два місяці цілі родини виживають без роботи виключно на своїх довоєнних збереженнях.

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна розповіла, хто може претендувати на фінансову допомогу від держави, яка сума цих виплат та які кроки треба зробити, щоб оформитися як переселенець.

Найголовніше — зареєструватися як ВПО

У березні уряд прийняв постанову про реєстрацію внутрішньо переміщених осіб. Кінцевий строк подання заяви для отримання допомоги вимушеним переселенцям подовжено до 30 квітня 2022 року.

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Після отримання цього статусу, люди можуть отримувати соцвиплати:

на кожного дорослого по 2 000 грн,

грн, на дітей та людей з інвалідністю — по 3 000 грн.

Таких людей в Україні уже 1,2 мільйона, і ми почали перші виплати, — розповідає Лазебна.

Раніше ми розповідали, як проводяться виплати для переселенців.

За словами міністерки, для зручності вже від завтра зареєструватися як ВПО можна буде в Дії.

Що робити тим, хто не може мати статус ВПО

Люди, які залишилися на окупованих територіях, не можуть претендувати на статус внутрішньо переміщеної особи, оскільки вони нікуди не виїжджали. Тому уряд зараз готує рішення про виплати для цієї категорії населення. Міністерка повідомила, що вже сьогодні Кабмін планує ухвалити відповідну постанову.

Крім того, людям, які знаходяться на території активних бойових дій, держава виплачуватиме фінансову допомогу стільки часу, скільки це буде необхідно.

Водночас виплати для тих, чий населений пункт звільнений від росіян і чиє житло не постраждало, розраховані на березень-квітень.

Чи впливає робота на отримання соцвиплат

Фінансова допомога переселенцям не впливає на отримання будь-яких інших соціальних допомог. Робота також не прив’язана до цих виплат, тобто можна бути офіційно працевлаштованим та одночасно отримувати цю допомогу.

Якщо переселенець влаштувався на роботу, то держава впродовж двох місяців платить роботодавцю мінімальну заробітну плату за біженця — 6 500 грн.

Ці програми не виключають одна одну, а доповнюють, — переконує Лазебна.

Програми допомоги від міжнародних партнерів

Міжнародні партнери України, зокрема агентства ООН, співпрацюють з українською владою та організовують програми додаткових виплат для українців. Наприклад, UNICEF взяв фокус на сім’ї з дітьми.

Допомогу можуть отримати:

родини, які мають трьох і більше дітей до 18 років , з яких принаймні одна дитина не досягла двох років на момент подачі заявки;

і більше дітей , з яких принаймні дитина не досягла років на момент подачі заявки; сім’ї з двома і більше дітьми до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

Більше про цю програму читай тут. Наразі готуються й інші схожі програми.

Наша держава не лишає своїх громадян у біді та надає усім, хто змушений був покинути домівку, соціальні виплати. Читай, як отримати виплату на дитину 3000 гривень через війну в Україні.