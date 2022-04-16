Ждешь соцвыплат для внутренних переселенцев? Читай, что нужно для этого сделать

За время полномасштабной войны миллионы украинцев стали вынужденными переселенцами. Уже около двух месяцев целые семьи выживают без работы исключительно на своих довоенных сбережениях.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, кто может претендовать на финансовую помощь от государства, какая сумма этих выплат и какие шаги нужно предпринять, чтобы оформиться как переселенец.

Самое главное — зарегистрироваться как ВПЛ

В марте правительство приняло постановление о регистрации внутренне перемещенных лиц. Конечный срок подачи заявления для получения помощи вынужденным переселенцам продлен до 30 апреля 2022 года.

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После получения этого статуса люди могут получать соцвыплаты:

на каждого взрослого по 2 000 грн

грн на детей и людей с инвалидностью — по 3 000 грн.

Таких людей в Украине уже 1,2 миллиона, и мы начали первые выплаты, — рассказывает Лазебная.

Ранее мы рассказывали, как проходят выплаты для переселенцев.

По словам министра, для удобства уже с завтрашнего дня зарегистрироваться как ВПЛ можно будет в приложении Дія.

Что делать тем, кто не может получить статус ВПЛ

Люди, которые остались на оккупированных территориях, не могут претендовать на статус переселенца, поскольку они никуда не уезжали. Поэтому правительство сейчас готовит решение о выплатах для этой категории населения. Министр сообщила, что уже сегодня Кабмин планирует принять соответствующее постановление.

Кроме того, людям, которые находятся на территории активных боевых действий, государство будет выплачивать финансовую помощь столько времени, сколько это будет необходимо.

А выплаты для тех, чей населенный пункт освобожден от россиян и чье жилье не пострадало, рассчитаны на март-апрель.

Влияет ли работа на получение соцвыплат

Финансовая помощь переселенцам не влияет на получение каких-либо других социальных пособий. Работа также не привязана к этим выплатам, то есть можно быть официально трудоустроенным и получать эту помощь одновременно.

Если переселенец устроился на работу, то государство в течении двух месяцев платит работодателю минимальную заработную плату за беженца — 6 500 грн.

Эти программы не исключают друг друга, а дополняют, — говорит Лазебная.

Программы помощи от международных партнеров

Международные партнеры Украины, в частности агентства ООН, сотрудничают с украинскими властями и организуют программы дополнительных выплат для украинцев. К примеру, UNICEF взял фокус на семьи с детьми.

Помощь могут получить:

семьи, имеющие трех и более детей до 18 лет , из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет на момент подачи заявки;

и более детей , из которых по крайней мере ребенок не достиг двух лет на момент подачи заявки; семьи с двумя и более детьми до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок с инвалидностью.

Больше об этой программе читай здесь. Сейчас готовятся и другие подобные программы.

Наше государство не оставляет своих граждан в беде и предоставляет всем, кто вынужден был покинуть дом, социальные выплаты. Читай, как получить выплату на ребенка 3000 гривен из-за войны в Украине.