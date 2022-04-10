Главное — защитить малышей. Рассказываем, как получить соцвыплаты на ребенка внутренним переселенцам

Мы вместе, мы едины, мы помогаем друг другу. Это уже поняли все украинцы и даже люди за границей.

Наше государство не оставляет своих граждан в беде и предоставляет всем, кто вынужден был покинуть дом, социальные выплаты.

Родители, переехавшие из зоны боевых действий в безопасные области и ставшие внутренними переселенцами, смогут получать три тысячи гривен ежемесячно для обеспечения потребностей ребенка.

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Вчера Кабмин одобрил, что конечный срок подачи заявления для получения помощи вынужденным переселенцам будет продлен до 30 апреля.

Кто получит помощь

Выплаты могут получить люди, которые со своими детьми переместились с временно оккупированной территории в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, а также с территорий активных боевых действий.

Волынская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Киевская и город Киев;

Луганская;

Николаевская;

Одесская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Люди, ставшие “повторными” переселенцами, тоже смогут получить выплаты.

Как получить деньги на ребенка

Чтобы получить выплаты на ребенка, нужно стать на учет в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах и получить соответствующую справку.

Далее следует подать заявление на получение помощи на обеспечение потребностей ребенка.

Соответствующее заявление можно подать в структурное подразделение по социальной защите населения местных органов власти.

Онлайн-регистрация через Дію пока не работает. Объясняют это сложностями интеграции в единую систему различных информационных ресурсов для идентификации человека и подтверждения факта его внутреннего перемещения.

В частности, в случаях, когда человек был зарегистрирован в одном городе, а фактически жил, работал или учился в другом городе. Кроме этого, значительная часть переселенцев имеют бумажные паспорта, что создает сложности для обеспечения полностью автоматизированного информационного взаимодействия.

Впрочем, обещают запустить новый сервис в Дії в ближайшее время.

Как производятся выплаты

Выплата помощи производится через Ощадбанк на банковский счет (по стандарту IBAN), который получатель указал в заявлении о помощи.

Помощь оказывается ежемесячно с месяца обращения на весь период введения военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.

Помощь выплачивается за полный месяц независимо от даты обращения за ее предоставлением и даты прекращения или отмены военного положения.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль подробно рассказывал, какой будет помощь украинцам во время войны от государства.