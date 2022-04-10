Родительство

Главное — защитить малышей. Рассказываем, как получить соцвыплаты на ребенка внутренним переселенцам

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 апреля 2022, 22:00
Як отримати 3000 грвинеь на дитину
Фото: УНІАН

Больше новостей
Ситуація в Ірпені 10.04.2022 - тимчасова переправа майже готова
Временная переправа через реку почти готова! В Ирпене кипит восстановительная работа
Яка ситуація в Харкові 10.04.22
Смерчи и 66 обстрелов Харькова за день. Какая ситуация в городе 10 апреля
Олена Юрчук
Она убегала с трехмесячным ребенком на руках из Бучи, а потом из Бородянки — откровенная история украинки
Як українки за кордоном волонтерять та збирають гроші на ЗСУ
Готовят борщ для немцев, а деньги собирают для ВСУ: как украинки занимаются благотворительностью за границей
Смотреть больше

Материалы по теме

Ситуація в Ірпені 10.04.2022 - тимчасова переправа майже готова
Временная переправа через реку почти готова! В Ирпене кипит восстановительная работа
Яка ситуація в Харкові 10.04.22
Смерчи и 66 обстрелов Харькова за день. Какая ситуация в городе 10 апреля
Олена Юрчук
Она убегала с трехмесячным ребенком на руках из Бучи, а потом из Бородянки — откровенная история украинки
Як українки за кордоном волонтерять та збирають гроші на ЗСУ
Готовят борщ для немцев, а деньги собирают для ВСУ: как украинки занимаются благотворительностью за границей

Видео
0:04:03
Ситуація в Ірпені 10.04.2022 - тимчасова переправа майже готова

Временная переправа через реку почти готова! В Ирпене кипит восстановительная работа
0:03:02
Яка ситуація в Харкові 10.04.22
Смерчи и 66 обстрелов Харькова за день. Какая ситуация в городе 10 апреля
0:03:19
Як українки за кордоном волонтерять та збирають гроші на ЗСУ
Готовят борщ для немцев, а деньги собирают для ВСУ: как украинки занимаются благотворительностью за границей
0:07:34
Ситуація у Київській області 10.04.2022 - розповідає генерал Павлюк
За неделю в Киевской области обезвредили тысячи боеприпасов: когда можно возвращаться и куда обращаться для разминирования дома
0:03:50
Як Чехія підтримує Україну у війні проти Росії
И словом, и делом: как Чехия поддерживает Украину в сложные времена
0:01:17
Взрывы в Днепре: что известно?
Взрывы в Днепре: уничтожен аэродром и инфраструктура
0:05:09
Алексей Арестович рассказал о ситуации на афронте по состоянию на 10.04
Так уничтожать главную ударную силу всех могут только шпионы: Алексей Арестович о ситуации на фронте по состоянию на 10:04
Як український Шахтар підтримав Україну та вшанував пам'ять загиблих дітей
176 игрушек создали сектор ангелов. Как Шахтер вышел на дружеский матч в Греции
Білоруський хірург провів найскладнішу операція та витягнув кулю з серця українського військового
Родился в бронежилете! Как украинскому военному вытащили пулю из сердца
Евакуаційні потяги 10.04
Эвакуация в Украине 10 апреля: гуманитарные коридоры и Укрзалізниця
Больше видео
Фото: Unsplash
Читать дальше
“Как безопасно и сбалансировано питаться во время войны? На что обратить внимание?”

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь