Головне — захистити малечу. Розповідаємо, як отримати соцвиплати на дитину внутрішнім переселенцям

Ми разом, ми єдині, ми допомагаємо один одному. Це вже зрозуміли усі українці та навіть люди закордоном.

Наша держава не лишає своїх громадян у біді та надає усім, хто змушений був покинути домівку, соціальні виплати.

Батьки, що переїхали із зони бойових дій до безпечних областей і стали внутрішніми переселенцями, зможуть отримувати три тисячі гривень щомісяця для забезпечення потреб дитини.

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Вчора Кабмін ухвалив, що кінцевий строк подання заяви для отримання допомоги вимушеним переселенцям буде подовжено до 30 квітня.

Хто отримає допомогу

Виплати зможуть отримати люди, які перемістилися зі своїми дітьми з тимчасово окупованої території в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, а також з територій активних бойових дій.

Волинська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Київська та місто Київ;

Луганська;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Люди, які стали “повторними” переселенцями теж зможуть отримати виплати.

Як отримати допомогу на дитину

Щоб отримати виплати на дитину у розмірі 3000 грн, треба стати на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та отримати відповідну довідку.

Далі треба подати заяву на отримання допомоги на утримання дитини для переселенців.

Відповідну заяву можна подати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевих органів влади.

Онлайн-реєстрація через Дію поки що не працює. Пояснюють це складнощами інтеграції в єдину систему різних інформаційних ресурсів для ідентифікації людини та підтвердження факту її внутрішнього переміщення.

Зокрема, у випадках, коли людина була зареєстрована в одному місті, а фактично жила, працювала або навчалася в іншому місті. Крім цього, значна частина переселенців мають паперові паспорти, що створює складнощі для забезпечення повністю автоматизованої інформаційної взаємодії.

Втім, обіцяють запустити новий сервіс у Дії найближчим часом.

Як проводяться виплати

Виплата допомоги здійснюється через Ощадбанк на банківський рахунок (за стандартом IBAN), який отримувач вказав у заяві на допомогу.

Допомога надається щомісячно з місяця звернення на весь період введення воєнного стану плюс один місяць після його припинення чи скасування.

Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням та дати припинення чи скасування воєнного стану.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль детально розповідав, якою буде допомога українцям під час війни від держави.