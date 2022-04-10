Батьківство

Головне — захистити малечу. Розповідаємо, як отримати соцвиплати на дитину внутрішнім переселенцям

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Квітня 2022, 22:00
Як отримати 3000 грвинеь на дитину
Фото: УНІАН

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