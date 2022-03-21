Деньги, работа, жилье — какой будет программа поддержки переселенцев от государства

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную программу помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за боевых действий.

По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство уже реализует эту программу.

Деньги

Государство выплатит каждому, кто был вынужден выехать из зоны активных боевых действий, по 2000 гривен. Получить деньги можно будет через приложение Дія или на банковскую карту.

По 3000 гривен получат дети, которые переехали из родного дома из-за войны.

Работа

Правительство начало программу трудоустройства переселенцев. Работодатели получат по 6500 гривен за каждого устроенного беженца. Эти средства можно потратить на выплату зарплаты таким работникам.

Государство поддерживает предпринимателей в желании возобновлять работу в тех местах и ​​отраслях, где это возможно. Поэтому внедряется полная дерегуляция бизнеса, упрощение налоговой системы и доступные кредиты.

Жилье

Семьи, бесплатно принимающие переселенцев, получат по 450 гривен в месяц на коммунальные расходы за каждого принятого человека.

Все три программы уже утверждены правительством.

Несмотря на войну, в Украине столица вместе с приходом весны понемногу оживает. В город возвращаются предприниматели: открываются рестораны, кафе, магазины.

Смотри, как в столице предприниматели возобновляют работу.