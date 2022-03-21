Украина

Деньги, работа, жилье — какой будет программа поддержки переселенцев от государства

Елена Яковлева, редактор сайта 21 марта 2022, 20:23

Больше видео
0:07:02
звернення Зеленського
Гоните этих рабов! Выступление Зеленского вечером 21 марта – на 26 день войны с Россией
0:04:11
Посилена комендантська година в Києві 21 березня
Усиленный комендантский час в Киеве: когда будет действовать и зачем — рассказывает Кличко
0:07:09
Ада Роговцева
Они мне как родные: Ада Роговцева о поддержке украинской армии
0:00:56
Знищення техніки окупантів - втрати ворога 21 березня
Новые поражения оккупантов: уничтожение вражеской техники и свежая статистика потерь РФ
Смотреть больше

Последние видео
0:07:02
звернення Зеленського

Гоните этих рабов! Выступление Зеленского вечером 21 марта – на 26 день войны с Россией
0:04:11
Посилена комендантська година в Києві 21 березня
Усиленный комендантский час в Киеве: когда будет действовать и зачем — рассказывает Кличко
0:04:20
Брифінг Дениса Шмигаля 21 березня - програма підтримки українців
Деньги, работа, жилье — какой будет программа поддержки переселенцев от государства
0:07:09
Ада Роговцева
Они мне как родные: Ада Роговцева о поддержке украинской армии
0:00:56
Знищення техніки окупантів - втрати ворога 21 березня
Новые поражения оккупантов: уничтожение вражеской техники и свежая статистика потерь РФ
0:02:34
Брифінг Одексія Арестовича від 21.03.2022
Они были маленькими и нестрашными: Арестович о боевой способности противника и жалких попытках атак
0:03:43
Кафе з єнотами у Харкові стало укриттям для людей
В подвале с енотами-антистрессами. Как кафе в Харькове спасает десятки жизней
0:00:45
Наслідки пожежі від авіаудару в Києві
Мощный обстрел ТРЦ в Киеве: все, что известно, и видео с места событий
0:02:55
Українські військові підкорюють TikTok - відео
Десятки миллионов просмотров по всему миру: как ВСУ покоряют TikTok
0:06:49
Звернення Володимира Зеленського до громадян ФРН
Под звуки сирен украинцы рожают детей и умирают — обращение Зеленского к жителям ФРГ
Больше видео
Посилена комендантська година в Києві 21 березня
Читать дальше
Усиленный комендантский час в Киеве: когда будет действовать и зачем — рассказывает Кличко
Ада Роговцева
Читать дальше
Они мне как родные: Ада Роговцева о поддержке украинской армии

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь