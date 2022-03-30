Все для семьи и детей: как получить денежную помощь во время войны от UNICEF

Международная организация UNICEF постоянно помогает украинским детям и их семьям, в том числе во время войны. Теперь фонд вместе с Минсоцполитики запустили программу финансовой поддержки для украинских семей.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Кто может получить денежную помощь

семьи, имеющие трех и более детей до 18 лет , из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет на момент подачи заявки;

и более детей , из которых по крайней мере ребенок не достиг двух лет на момент подачи заявки; семьи с двумя и более детьми до 18 лет, из которых хотя бы один ребенок с инвалидностью.

Приемные родители и родители-воспитатели также могут подавать заявку на участие в программе. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте.

Как работает программа

После того, как вы подаете онлайн-заявку на участие в программе денежной помощи, ее будут рассматривать специалисты UNICEF и его партнеры. О решении организации вам сообщат в СМС, которое придет на указанный номер телефона.

Если ответ положительный, то вы получите финансовую поддержку в размере 2200 грн на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек. Особенность программы заключается в том, что вы получите выплату сразу за три месяца.

Например, если в семье пять человек, семья получит 2200 грн х 5 человек х 3 месяца = 33 000 грн.

Как получить деньги

Выплата поступит на указанный вами банковский счет или дебетовую карту в течение месяца с момента подачи заявки.

Если у вас нет банковского счета или доступа к нему, оплату можно получить альтернативным способом. Детальнее об этом написано здесь.

Для решения всех вопросов работает бесплатная горячая линия по номеру 0 800 600 017 (часы работы: ежедневно с 8:00 до 22:00).

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