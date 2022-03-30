Как подать заявку на компенсацию имущества через Дію — видеоинструкция

Тысячи домов пострадали вследствие рашистской агрессии. Миллионы украинцев остались без жилья, понесли значительный ущерб.
Теперь приложение Дія помогает собирать информацию и фиксировать ущерб для дальнейшего возмещения государством. Как в Дії подать заявку на возмещение имущества — читай пошаговую инструкцию.
Подавать заявку стоит, если повреждены:
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Допис, поширений Мінцифра (@mintsyfra.official)
Если ты вынужденно покинул свой дом из-за боевых действий, читай, какой будет программа поддержки переселенцев-украинцев.