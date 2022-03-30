Усе для родини і дітей: як отримати грошову допомогу під час війни від UNICEF

Міжнародна організація UNICEF постійно допомагає українським дітям та їхнім сім’ям, зокрема й під час війни. Тепер фонд разом з Мінсоцполітики запустили програму фінансової підтримки для українських родин.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Хто може отримати грошову допомогу

родини, які мають трьох і більше дітей до 18 років , з яких принаймні одна дитина не досягла двох років на момент подачі заявки;

і більше дітей , з яких принаймні дитина не досягла років на момент подачі заявки; сім’ї з двома і більше дітьми до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

Названі батьки та батьки-вихователі також можуть подавати заявку на участь у програмі. Для цього потрібно зареєструватися на сайті.

Як працює програма

Після того, як ви подасте онлайн-заявку на участь у програмі грошової допомоги, її розглядатимуть фахівці UNICEF та його партнери. Про рішення організації вам повідомлять у СМС, яке прийде на вказаний вами номер телефону.

Якщо відповідь позитивна, то ви отримаєте фінансову підтримку розміром 2 200 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ять осіб. Особливість програми полягає в тому, що ви одразу отримаєте виплату за три місяці.

Наприклад, якщо в родині п’ятеро людей, сім’я отримає 2 200 грн х 5 осіб х 3 місяці = 33 000 грн.

Як отримати гроші

Виплата надійде на вказаний вами банківський рахунок чи дебетову картку протягом місяця з моменту подання заявки.

Якщо ви не маєте банківського рахунку чи доступу до нього, оплату можна отримати в альтернативний спосіб. Детальніше про це написано тут.

Задля розв’язання всіх питань працює безоплатна гаряча лінія за номером 0 800 600 017 (години роботи щодня з 8:00 до 22:00).

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