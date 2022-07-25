Четверть миллиона украинцев до сих пор не получили социальную помощь. Почему не приходят выплаты ВПЛ

Около 250 тысяч внутренне перемещенных украинцев не получили выплаты ВПЛ. Почему не приходят выплаты ВПО и что делать в таком случае — читай в нашем материале.

Почему не приходят выплаты ВПЛ

Всего в Украине зарегистрировано 3,4 млн внутренне перемещенных лиц. Вместе с теми, кто был зарегистрирован с 2014 года, их количество составляет 6,2 млн (около 14% населения Украины). Такие данные предоставляет Международная организация по миграции.

Четверть миллиона человек не получили выплаты ВПЛ. Эти цифры озвучила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в ходе телемарафона Єдині новини.

Основных причин две:

Дія не передала данные в органы соцобеспечения.

Людей было почти 250 тысяч. 90 тысяч уже получили выплаты. Сейчас мы помогаем другим людям, увеличиваем количество компьютеров, программ.

Ирина Верещук отметила, что на правительственную горячую линию 1548 поступило более 90 тысяч жалоб от людей, не получивших средства. После обращений люди смогли получить выплаты ВПЛ.

2. Неправильно оформленные документы.

Людям, не уверенным в правильном заполнении или оформлении, министр советует звонить и персонально решать вопросы со специалистами.

Процесс выплаты средств ВПЛ

Выплата денег централизована и проводится Министерством социальной политики Украины. Государство выплатило уже более 17 млрд грн на помощь внутренне перемещенным лицам.

Объем выплат ВПЛ составляет 2000 грн на взрослого и 3000 грн — на ребенка или человека с инвалидностью ежемесячно.

Ранее мы рассказывали о том, как получить социальные выплаты ВПЛ без паспорта.

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