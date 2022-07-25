Экономия

Четверть миллиона украинцев до сих пор не получили социальную помощь. Почему не приходят выплаты ВПЛ

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 25 июля 2022, 13:00
Чому немає виплат ВПО і що робити, якщо не надходять виплати переселенцям
Фото: Pexels

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