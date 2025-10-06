Какая максимальная пенсия в Украине и кем для этого нужно работать

Пенсионное обеспечение — ветвь, в которую государство ежегодно закладывает бюджет на выплаты для пенсионеров.

Сегодня мы расскажем, какая самая большая пенсия в Украине и кто ее получает.

Какой максимальный размер пенсии в Украине

В Украине самыми высокими пенсиями считаются выплаты от десяти тысяч гривен. По состоянию на 2025 год максимальный размер пенсии составляет 23 610 гривен.

Её размер остался таким же, как и в 2024 году. Тогда выплату увеличили на 2680 гривен из-за роста прожиточного минимума.

В 2025 году этот показатель не изменяется — его повышение не предусмотрено государственным бюджетом до 2028 года.

Согласно общим правилам, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь 31 год страхового стажа. Если стажа не хватает, его можно докупить..

Украинцы со стажем работы не менее 21 года могут выйти на пенсию в возрасте 63 лет. Если стажа недостаточно, пенсию можно получить с 65 лет, если страховой стаж составляет не менее 15 лет.

Максимальные размеры пенсий выплачиваются, как правило, государственным служащим, сотрудникам местного самоуправления, учёным, народным депутатам.

Судьи, прокуроры, военнослужащие могут получать специальные пенсии, размер которых не ограничивается суммой 23 610 гривен.

Если у тебя менее 15 лет стажа, можешь рассчитывать на выплату государственного пособия вместо пенсии.

При индексации пенсий, о которой мы рассказывали ранее, пенсионерам с наибольшей пенсией выплаты не будут поднимать.

