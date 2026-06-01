Когда копать молодую картошку 2026 и каких правил важно придерживаться в процессе

Ранние молодые плоды отличаются очень нежным, сладковатым вкусом. Поэтому садоводы после посадки с нетерпением ждут начала периода цветения картофеля. Когда копать молодую картошку в 2026 году и как это правильно делать — читай в материале.

Когда копать молодую картошку: подходящие температурные условия

Известно, что до цветения картофелины набирают массу довольно медленно. Но в теплых условиях, во время цветения, прирост клубней растет с большой скоростью.

Чтобы картофель рос быстро, температура грунта должна доходить до +18 °C, а воздуха — от +21 до +23 °C. Важно отметить, что картофелю также нужна влага. Ведь в засуху ее рост замедляется. Поэтому для определения сроков выкапывания учитывай сорт и погодные условия.

Когда можно начинать копать молодую картошку

Если погода хорошая, а земля довольно влажная, уже через неделю-две после начала цветения клубни можно употреблять в пищу. Бывает такое, что картофель ранних сортов вообще не цветет. Тогда нужно ориентироваться на сроки посадки.

При благоприятных погодных условиях молодые клубни сверхранних сортов выкапывают через месяц после посадки.

А через полтора месяца выкапывают молодой картофель ранних сортов. Опытные садоводы впервые выкапывают картофель уже через несколько недель после цветения. Поэтому самый благополучный период, когда можно начинать копать молодую картошку для еды — 20-24 дня после начала цветения ботвы.



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Как понять что молодую картошку можно копать

Для того чтобы это узнать, через неделю после начала цветения проверь, какой величины сформировались клубни. Не нужно выкапывать все кусты, а просто пощупай картофель. Если он меньше яйца, лучше повремени еще неделю. Оставь корнеплоды до полного созревания еще на 30–40 дней.

Как копать молодую картошку: способы

Садоводы часто загущают посадки картофеля, который планируют выкопать молодым (сажают кусты на расстоянии 30 см). Когда картошка становится довольно большой, выкапывают кусты через один. После этого те растения, которые остались, получают много солнца и воздуха, и осенью потери урожая будут незаметны. Многие выкапывают молодую картошку в конце июня. Тогда ботва очень крепкая и здоровая, может приняться во второй раз. Для этого куст аккуратно подкапывают, отбирают крупные картофелины, а ботву с мелкими клубеньками еще раз сажают в лунку с компостом и поливают. До осени мелкие картофелины успевают вырасти, а место на грядке не пропадает.

А если ты до сих пор думаешь, как часто поливать картошку летом, тогда читай советы, которые умножат твой урожай.

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