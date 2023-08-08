Спаси урожай от болезней: чем кропить помидоры после дождя

Помидор — одни из самых вкусных овощей лета. При благоприятных условиях эта культура может давать урожай до осени, но для этого нужно защитить ее от определенных рисков.

Дело в том, что к концу лета температура воздуха начинает постепенно падать, а на смену палящему солнцу приходят частые ливни.

Это создает благоприятные условия для развития фитофторы — опасного заболевания садовых культур, которое провоцируют грибковые микроорганизмы.

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Чем обрызгивать помидоры после дождя: перечень растворов

Мы подготовили подборку растворов, которые помогут защитить помидоры от фитофторы и сохранить урожай.

Солевой раствор

Для приготовления солевого раствора нужно растворить стакан поваренной соли в 10 л воды. Такое опрыскивание создаст на листьях защитную пленку, которая будет препятствовать попаданию инфекции.

Чесночный раствор

Чтобы приготовить такую смесь, подготовь стакан измельченных зубков чеснока и зелени и залей их 10 л воды. Надо настаивать смесь целый день, а затем процедить и добавить полтора-два г марганцовки.

Чесночный раствор поможет убить споры грибка. Поэтому для профилактики его можно делать раз в 12-15 дней.

Раствор на основе йода и молока

Для приготовления этого раствора смешай 10 л воды, литр нежирного молока и 20 капель йода. Йод хорошо влияет на листву и ускоряет созревание плодов.

Раствор на основе пепла

Такой раствор можно использовать трижды в сезон, ведь он хорошо защищает культуру. Чтобы приготовить его, разведи полведра пепла в 10 л воды.

Подожди три дня, пока раствор настоится, и периодически помешивай его. Затем добавь воды к отметке 30 л и 30-35 г хозяйственного мыла. Процеди и опрыскивай кусты.

Кефирный раствор

Кислое молоко нужно развести в 10 л воды. Смесь должна перебродить в течение двух суток. После этого ее следует тщательно перемешать и распылить на культуру. Такую процедуру желательно повторять еженедельно.

Настой гриба-трутовика

Финальным раствором для обработки помидоров после дождя является настойка из гриба-трутовика. Для его приготовления понадобится литр воды и 100 г подсушенных грибов.

Гриб пропусти через мясорубку или мелко порежь ножом, полученную массу залей кипятком и оставь до полного остывания.

После охлаждения следует процедить настойку и можно переходить к обработке кустов. Лучше всего делать это утром в безветренную погоду и повторять такую процедуру раз в десять дней.

Но помидоры ждет еще одна опасность — они могут чернеть. Недавно мы рассказали, чем кропить помидоры, чтобы они не чернели.

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