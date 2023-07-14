Не поспели, а уже чернеют? Чем обрызгивать помидоры от темных пятен — подробная инструкция

Скоро собирать урожай, а помидоры стали чернеть? Это сигнализирует о проблеме, требующей твоего вмешательства. Самое важное — узнать, в чем источник черных пятен. Читай в нашем материале, почему чернеют плоды и чем обрызгивать помидоры, чтобы не чернели.

Почему чернеют помидоры

Если помидоры становятся тусклыми или черными снизу, это может сигнализировать о появлении вершинной гнили. Она поражает плоды томатов, если они недополучают кальций. Обычно кальция достаточно в плоде и почве, но он может плохо проникать через растение.

Для этого следует поменять систему полива. Поливай грядки регулярно и равномерно, чтобы все помидоры получали одинаковое количество влаги. Чтобы сохранить влагу, можно промульчировать почву.

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В следующем году внеси в грунт кальций до того, как высадить рассаду. Это может быть древесная зола или перемолотая яичная скорлупа. Такую процедуру следует проводить на грядках, на которых будешь сажать помидоры, потому что они наиболее склонны к вершинной гнили.

Если же черные пятна появляются на всем плоде, листьях и кустах томатов — это фитофтороз. А если у куста почернел только ствол — это полупаразитные грибы.

В любом случае следует тщательно осмотреть грядки и плоды, чтобы точно определить, какое заболевание грозит помидорам. Отталкиваясь от этого, выбери, чем опрыскать помидоры, чтобы убрать черные пятна.

Чем кропить помидоры, чтобы не чернели: подробная инструкция

От фитофторы обработать помидоры можно следующими способами:

Настой дрожжей: 100 г прессованных дрожжей на ведро воды.

Молоко с йодом: смешай литр молока с 20 каплями йода. Размешай в 10 л воды. Опрыскивай помидоры.

Уксус: на 10 л воды налей 100 мл уксуса и опрыскивай помидоры.

Литр кефира или кисляка смешай с 10 л воды. Обрабатывай помидоры несколько дней подряд, пока не пройдут пятна.

От вершинной гнили обработай помидоры этим:

Настой древесной золы — 100 г на ведро кипятка. Дай настояться несколько часов, профильтруй, опрыскивай кусты.

100 г на ведро кипятка. Дай настояться несколько часов, профильтруй, опрыскивай кусты. Кальцинированная сода — 2 ст.л. раствори в ведре воды. Опрыскивай помидоры.

2 ст.л. раствори в ведре воды. Опрыскивай помидоры. Отвар коры дуба — 5 г коры залей водой и вари 15 минут. Профильтруй и вылей в ведро с 10 л воды. Опрыскивай помидоры.

5 г коры залей водой и вари 15 минут. Профильтруй и вылей в ведро с 10 л воды. Опрыскивай помидоры. Скорлупу яиц залей водой и кипяти несколько минут. Дай воде настояться ночь, процеди, а затем опрыскивай кусты томатов.

Он грибковых и бактериальных заболеваний обработай помидоры:

Бордосская смесь 1% раствор.

Медный купорос — 1 ст.л. на ведро воды.

1 ст.л. на ведро воды. Хлористый кальций 1%.

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