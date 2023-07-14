Не поспели, а уже чернеют? Чем обрызгивать помидоры от темных пятен — подробная инструкция

Анастасия Грубрина, редактор сайта 14 июля 2023, 16:30
Чим кропити помідори, щоб не чорніли: детальна інструкція
Фото: Unsplash

Больше новостей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Вступ
Вступительная кампания 2023: до какого числа можно подавать документы для вступления
Не поспели, а уже чернеют? Чем обрызгивать помидоры от темных пятен — подробная инструкция
Чтобы процедура была действенной и не вызвала раздражения кожи: как подготовиться к лазерной эпиляции
Скандал в Киеве
Остались наедине с бедой? Что происходит с соломенской многоэтажкой, пострадавшей от обстрела россиян
Смотреть больше

Материалы по теме

скручується листя у помідорів що робити
Кажется, с урожаем что-то не то! Почему скручиваются листья у помидоров и что делать в таком случае
Посівний календар
Самая горячая пора для садоводов и огородников! Посевной календарь на июль 2023
салат з руколою
Одно из самых летних блюд: салат с рукколой, овощами и фетой
Не поспели, а уже чернеют? Чем обрызгивать помидоры от темных пятен — подробная инструкция
Уход за розами летом: как правильно удобрять почву, обрезать и поливать цветы

Видео
0:05:53
Скандал в Киеве

Остались наедине с бедой? Что происходит с соломенской многоэтажкой, пострадавшей от обстрела россиян
0:03:51
Максим Марченко
Мечтает стать на ноги, потому что имеет новую семью. Рассказ военного о ранениях под Соледаром и восстановлении
0:04:14
Винница обстрел
Год спустя. Винничане посадили парк сакур в память о погибших в результате российской атаки
0:03:45
Спецпризначенці на човнах штурмують ворога: повне відео
Каждый дрон важен! Спецназовцы провели штурм россиян на лодках — видео
Карта бойових дій в Україні 14.07.2023 онлайн
Заставляют выезжать в РФ и забирают дома украинцев: карта боевых действий в Украине 14 июля в режиме онлайн
0:04:41
Новогригорівка, Миколаївщина
Самостоятельно выходят в поля с металлоискателем! В Новогригоровке отец и сын разминируют территорию
0:04:55
Марганецька громада місяць без води: як відновлюватимуть водопостачання
Расчищают колодцы и водосборники: как Марганецкая община месяц живет без водоснабжения
0:04:09
Віталій Скакун: історія військового, який підірвав міст разом з собою у Генічеську
Взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить врага! История героя Виталия Скакуна
0:06:33
Ситуація у Бахмуті сьогодні 13 липня 2023: хто має ініціативу
Не имеют ценности как воины? Череватый о боевой возможности кадыровцев и ситуации на Бахмутском направлении
Карта бойових дій в Україні 13.07.2023 онлайн
Россияне пугают местных, но на поле боя это не помогает: карта боевых действий в Украине 13 июля в режиме онлайн
Больше видео
Що буде, якщо проковтнути жуйку дорослому або дитині
Читать дальше
Собираться в больницу, или все в норме? Что будет, если случайно проглотил(-а) жвачку
Болят почки что делать
Читать дальше
Ой, болит! Почему беспокоят почки, какие бывают симптомы и методы лечения

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь