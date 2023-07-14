Не поспели, а уже чернеют? Чем обрызгивать помидоры от темных пятен — подробная инструкция

Скоро собирать урожай, а помидоры стали чернеть? Это сигнализирует о проблеме, требующей твоего вмешательства. Самое важное — узнать, в чем источник черных пятен. Читай в нашем материале, почему чернеют плоды и чем обрызгивать помидоры, чтобы не чернели.
Если помидоры становятся тусклыми или черными снизу, это может сигнализировать о появлении вершинной гнили. Она поражает плоды томатов, если они недополучают кальций. Обычно кальция достаточно в плоде и почве, но он может плохо проникать через растение.
Для этого следует поменять систему полива. Поливай грядки регулярно и равномерно, чтобы все помидоры получали одинаковое количество влаги. Чтобы сохранить влагу, можно промульчировать почву.
В следующем году внеси в грунт кальций до того, как высадить рассаду. Это может быть древесная зола или перемолотая яичная скорлупа. Такую процедуру следует проводить на грядках, на которых будешь сажать помидоры, потому что они наиболее склонны к вершинной гнили.
Если же черные пятна появляются на всем плоде, листьях и кустах томатов — это фитофтороз. А если у куста почернел только ствол — это полупаразитные грибы.
Фото: Unsplash
В любом случае следует тщательно осмотреть грядки и плоды, чтобы точно определить, какое заболевание грозит помидорам. Отталкиваясь от этого, выбери, чем опрыскать помидоры, чтобы убрать черные пятна.
От фитофторы обработать помидоры можно следующими способами:
От вершинной гнили обработай помидоры этим:
Он грибковых и бактериальных заболеваний обработай помидоры:
Раньше мы рассказывали, чем окроплять огурцы, чтобы не желтели.
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